Финляндия - Франция 0:2. Заграница нам поможет

Судьба Украины сегодня зависела не только от неё самой. Нужна была помощь третьей стороны. Даже победа в Боснии не давала стопроцентную гарантию второго места, поскольку Финляндия играла против немотивированных французов. Нам всем оставалось надеяться, что чемпионы мира найдут силы и запал для того, чтобы обыграть на выезде "суоми". Или хотя бы сыграть вничейку. Состав Дешама давал повод для оптимизма. Да, не было Бензема и Канте, двух Эрнандесов и Павара, но Мбаппе, Гризманн и остальные могли дать результат. Причем каждый в одиночку.

Первый тайм закончился без голов. Во многом справедливо. Французы начали достаточно бодро, неплохо атаковав в первые 20 минут. Выделялся левый фланг "трехцветных", откуда шли опасные прострелы от Диня. На ударных позициях чаще других оказывались Мбаппе и Диаби, но чего-то сверхсложного для Градецки создано не было. Вторую половину тайма забрали финны. Французы бросили играть, позволив Пукки и компании несколько раз перспективно пробить издали. Были и любимые для "суоми" стандарты, но они шли мимо.

Понаблюдав за нелучшей игрой своей команды во втором тайме, Дешам решился на серьезный шаг. Неопрадавший доверие Диаби присел, а на его месте появился Карим Бензема. В комплекте с ним шел Кингсли Коман, который неплохо разрывал фланг против Казахстана. Помогло. Лидер "Реала" хорошо сыграл в стеночку с Мбаппе, и при помощи рикошета открыл счет в матче. Теперь уже финны должны были рисковать, но ничего не успели создать, а после нарвались на гений Мбаппе. Форвард "ПСЖ" шикарно пробежался по флангу, в завершении классно пробив под дальнюю. Без шансов.

Франция не старалась сверхмеры, но добыла победу. Важную. Важную не для себя, но для сборной Украины. "Трехцветные" едут в Катар, коллектив Петракова - в плей-офф.

Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа D

16 ноября, Хельсинки, стадион "Олимпиястадион"

Финляндия - Франция 0:2

Гол: Бензема 67, Мбаппе 76

Финляндия: Градецки - Уронен (Тейлор 73), Вяйсянен, Иванов, О'Шонесси, Хамляйнен - Камара, Шюллер (Форсс 64), Ниссиля - Пукки, Лод

Франция: Льорис - Кунде (Коман 56), Зума, Упамекано - Дюбуа (Павар 46), Рабио, Тчуамени, Динь - Гризманн (Гендузи 68) - Диаби (Бензема 56), Мбаппе

Предупреждение: Шюллер 9