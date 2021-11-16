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Финляндия - Франция 0:2. Заграница нам поможет

Чемпионат мира FIFA
(4 голосов)

Мбаппе и Бензема - это сила

Финляндия - Франция 0:2. Заграница нам поможет

Фото: fff.fr

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Судьба Украины сегодня зависела не только от неё самой. Нужна была помощь третьей стороны. Даже победа в Боснии не давала стопроцентную гарантию второго места, поскольку Финляндия играла против немотивированных французов. Нам всем оставалось надеяться, что чемпионы мира найдут силы и запал для того, чтобы обыграть на выезде "суоми". Или хотя бы сыграть вничейку. Состав Дешама давал повод для оптимизма. Да, не было Бензема и Канте, двух Эрнандесов и Павара, но Мбаппе, Гризманн и остальные могли дать результат. Причем каждый в одиночку.

Первый тайм закончился без голов. Во многом справедливо. Французы начали достаточно бодро, неплохо атаковав в первые 20 минут. Выделялся левый фланг "трехцветных", откуда шли опасные прострелы от Диня. На ударных позициях чаще других оказывались Мбаппе и Диаби, но чего-то сверхсложного для Градецки создано не было. Вторую половину тайма забрали финны. Французы бросили играть, позволив Пукки и компании несколько раз перспективно пробить издали. Были и любимые для "суоми" стандарты, но они шли мимо.

Понаблюдав за нелучшей игрой своей команды во втором тайме, Дешам решился на серьезный шаг. Неопрадавший доверие Диаби присел, а на его месте появился Карим Бензема. В комплекте с ним шел Кингсли Коман, который неплохо разрывал фланг против Казахстана. Помогло. Лидер "Реала" хорошо сыграл в стеночку с Мбаппе, и при помощи рикошета открыл счет в матче. Теперь уже финны должны были рисковать, но ничего не успели создать, а после нарвались на гений Мбаппе. Форвард "ПСЖ" шикарно пробежался по флангу, в завершении классно пробив под дальнюю. Без шансов.

Франция не старалась сверхмеры, но добыла победу. Важную. Важную не для себя, но для сборной Украины. "Трехцветные" едут в Катар, коллектив Петракова - в плей-офф.

Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа D
16 ноября, Хельсинки, стадион "Олимпиястадион"
Финляндия - Франция 0:2
Гол: Бензема 67, Мбаппе 76
Финляндия: Градецки - Уронен (Тейлор 73), Вяйсянен, Иванов, О'Шонесси, Хамляйнен - Камара, Шюллер (Форсс 64), Ниссиля - Пукки, Лод
Франция: Льорис - Кунде (Коман 56), Зума, Упамекано - Дюбуа (Павар 46), Рабио, Тчуамени, Динь - Гризманн (Гендузи 68) - Диаби (Бензема 56), Мбаппе
Предупреждение: Шюллер 9

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Комментарии (24)
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Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2021 в 00:58
так заграница и не помогла особо, сами выиграли, а финны не забили)
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0
vlotko (Броди)
17.11.2021 в 00:11
Французи поступили по спортивному - порядно.
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0
0
мы за динамо (киев)
17.11.2021 в 00:05
фіни програли свій вирішальний матч. за таких обставин треба хоча б нічию вміти викатать.
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0
0
avatar
Romerik (YNWA)
16.11.2021 в 23:55
!!!
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0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.11.2021 в 23:54
С победой Украина !!! Искренне рад за вас !
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
16.11.2021 в 23:51
Дед красава. Пазика очень вовремя сдыхались. Всем перспективным в лице Шапаренки и Довбика срочно валить за кордон. Седан в очередной раз доказал, что он очень средний футболер. Малина получше, но не на много. Циганков может болеет? Так сдать за год, надо уметь. Как от так.
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+3
-3
balamyt (Boston)
17.11.2021 в 00:08
Угомонись чудик ..Ты матч хоть смотрел..
Ответить
+2
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
16.11.2021 в 23:46
Спасибо лягушки
Ответить
0
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.11.2021 в 23:45
Спасибо забившим по голу мадридистам
Ответить
+4
0
oda1979 (Запорожье)
16.11.2021 в 23:52
Синие-голубая рука Переса.
Ответить
+2
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
16.11.2021 в 23:43
Петраков создаёт команду --посмотрим дальше
Ответить
+5
-1
prostors (Вольногорск)
16.11.2021 в 23:42
Создаем сами себе проблемы а потом героически их преодолеваем.
Ответить
+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2021 в 23:42
Молодці, лебле!
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
16.11.2021 в 23:42
Спасибо.
Ответить
+1
0
efim423 (odessa)
16.11.2021 в 23:41
жалко , что стыки через пять месяцев , потеряют и так не сильно набранную форму
Ответить
0
-2
avatar
NORDOS
16.11.2021 в 23:38
Дякуєм Реалу!
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+3
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.11.2021 в 23:44
Каримке Героя Украины!
Ответить
+6
0
avatar
Romerik (YNWA)
16.11.2021 в 23:38
Хто там казав що фіни хлопнуть французів? Чи заслужили ми, то інше питання. Но то що фіни виграють, то було просто смішно...
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.11.2021 в 23:38
Да и сами не подкачали.
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 23:37
Спасибо, действительно сильные!!!
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.11.2021 в 23:37
пролезли в стыки! а всего-то можно было повыигрывать 4 матча вместо ничьих...
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+2
-1
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Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 23:48
Напиши это Шеве, можешь в одной из статей на сайте найти его страницу...
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.11.2021 в 00:28
написал! а в ответ: а-а-а...э-э-э...
+1
-1
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Цап-царап (Харків)
17.11.2021 в 00:36
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0
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