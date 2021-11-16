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0:1. Зинченко открывает счет в решающем противостоянии Украины и Боснии – Видео
Пеповский талисман
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Украины повела в гостях против Боснии в рамках последнего тура европейского отбора к ЧМ-2022 в Катаре. Параллельно Финляндия играет вничью с Францией.
После сумбура на 59 минуте в штрафной Финляндии, Зинченко оказался первым на добивании – 0:1.
Напомним, что Украине нужна только победа над сборной Боснии и Герцеговины, в случае ничейного исхода в Финляндии.
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