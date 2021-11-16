0:1. Зинченко открывает счет в решающем противостоянии Украины и Боснии – Видео

Сборная Украины повела в гостях против Боснии в рамках последнего тура европейского отбора к ЧМ-2022 в Катаре. Параллельно Финляндия играет вничью с Францией.

После сумбура на 59 минуте в штрафной Финляндии, Зинченко оказался первым на добивании – 0:1.

Напомним, что Украине нужна только победа над сборной Боснии и Герцеговины, в случае ничейного исхода в Финляндии.