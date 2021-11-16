0:2. Босния пропускает второй от Украины. Довбик закрывает вопрос о выходе в стыки – Видео

Сборная Украины удваивает преимущество над Боснией в рамках последнего тура европейского отбора к ЧМ-2022 в Катаре. Параллельно Финляндия проигрывает Франции 0:2.

Точный проникающий пас и Довбик оказался 1 на 1 с вратарем. Нападающий "Днепра-1" не стал сближаться и точно пробил в ближний от себя угол – 2:0.

Гол Артема стал 400 в истории сборной Украины.

Напомним, что в случае сохранения текущих результатов Украина выходит в стыковые матчи квалификации ЧМ, которые будут играться весной.