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0:2. Босния пропускает второй от Украины. Довбик закрывает вопрос о выходе в стыки – Видео
400 мяч в истории сборной Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины удваивает преимущество над Боснией в рамках последнего тура европейского отбора к ЧМ-2022 в Катаре. Параллельно Финляндия проигрывает Франции 0:2.
Точный проникающий пас и Довбик оказался 1 на 1 с вратарем. Нападающий "Днепра-1" не стал сближаться и точно пробил в ближний от себя угол – 2:0.
Гол Артема стал 400 в истории сборной Украины.
Напомним, что в случае сохранения текущих результатов Украина выходит в стыковые матчи квалификации ЧМ, которые будут играться весной.
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