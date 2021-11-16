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0:2. Босния пропускает второй от Украины. Довбик закрывает вопрос о выходе в стыки – Видео

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(3 голосов)

400 мяч в истории сборной Украины

0:2. Босния пропускает второй от Украины. Довбик закрывает вопрос о выходе в стыки – Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины удваивает преимущество над Боснией в рамках последнего тура европейского отбора к ЧМ-2022 в Катаре. Параллельно Финляндия проигрывает Франции 0:2.

Точный проникающий пас и Довбик оказался 1 на 1 с вратарем. Нападающий "Днепра-1" не стал сближаться и точно пробил в ближний от себя угол – 2:0.

Гол Артема стал 400 в истории сборной Украины.

Напомним, что в случае сохранения текущих результатов Украина выходит в стыковые матчи квалификации ЧМ, которые будут играться весной.

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В статье: Украина Франция Босния и Герцеговина Финляндия Артем Довбик
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Комментарии (1)
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Исследователь
16.11.2021 в 23:48
Поддерживаю Леоненко когда он сватает Довбика в гранд клуб.
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