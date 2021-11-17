Аргентина - Бразилия 0:0. Месть отложили на потом

Перед игрой мы акцентировали внимание на том, что, кроме исторических счетов, соперники имели совсем свежие основания для мести. Бразилия в июле проиграла бело-голубым в финале Копа Америка, в то время как Аргентине устроили «эффектный» прием в сентябре из-за антиковедных правил (правда, по последней информации, сама Бразилия от этого пострадает). В то же время градус снижался тем, что Бразилия уже завоевала путевку на Мундиаль, а Аргентина сделает это совсем скоро. Хотя победа, учитывая результаты в других матчах, как раз сделала бы Месси и компанию недостижимыми для основных преследователей.

Бразилии пришлось играть без Неймара, получившего повреждение в игре с Колумбией. Его заменил по позиции Винисиус Жуниор. Тите также выпустил в центре атаки Кунью, а не Жезуза, вместо Каземиро в центре поля действовал Фабиньо, а ветеран Тьяго Сильва уступил место на поле Милитао. У Аргентины по сравнению с предыдущим матчем против Уругвая была только одна смена – Месси вышел вместо Дибалы.

Переполненные и эмоциональные трибуны стадиона "Бисентенарио" в Сан Хуане заставляли Аргентину играть первым номером. Бразилию это устраивало, ведь она могла использовать свободное пространство в своих контратаках. Именно пентакампеоне могли открыть счет, если бы Винисиус Жуниор реализовал выход один на один с Мартинесом, но он пробил мимо ворот. Затем Кунья попытался перекинуть голкипера из центра поля, но немного переусердствовал. Вообще бразильцы взяли на вооружение удары с дальнего расстояния и пробивали при первой же возможности, но Рафинье не хватило точности, а Фред пробил точно в руки голкиперу.

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Аргентина могла открывать счет, когда Месси разрезал оборону пасом на Лаутаро Мартинеса, но тот пробил рядом со штангой. А на 41-й минуте Родригео Де Пауль с угла штрафной технично крутил мяч под дальнюю штангу, но отлично сыграл Алиссон.

После перерыва лучший момент у бразильцев создал Фред. Он подобрал мяч после подачи штрафной, обработал и пробил слета с 20-ти метров, но попал в перекладину. Хотя стоит упомянуть и контратаку, которую завершал Винисиус. Очень быстро с переводом с правого фланга на левый угол штрафной, вингер «Реала» оказался на ударной позиции, но не сумел пробить мимо Эмилиано Мартинеса.

Похожим образом напомнил о себе и прорвавшийся по центру Месси, он обыграл на своем пути защитника, но нанес удар фактически в Алиссона. Этот момент, который случился на 90-й минуте, и подвел черту под игрой – Бразилия осталась непобедимой в этом отборе, как и Аргентина, но у команды Скалони гораздо больше ничьих. Аргентинцы, напомним, отстают от бразильцев на шесть очков, но и ближайшего преследователя Эквадор опережают на те же шесть.

Отбор в ЧМ-2022. Южная Америка. 14-й тур

17 ноября (по Киеву). Сан-Хуан. Эстадио дель Бисентенарио

Аргентина – Бразилия 0:0

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Молина, Отаменди, Ромеро (Пеццелья 53), Акуна – Де Пауль, Паредес (Лисандро Мартинес 46), Ло Келсо (Домингес 86) – Месси, Лаутаро Мартинес (Х.Корреа 46), Ди Мария ( Альварес 74)

Тренер: Лионель Скалони

Бразилия: Алиссон – Данилу, Маркиньос, Милитао, Алекс Сандро – Фабиньо, Пакета (Герсон 79), Фред – Рафинья (Антони 69), Кунья (Габриэль Жезуз 86), Винисиус Жуниор

Тренер: Тете

Предупреждение: Паредес 45+1, Ромеро 50, Пеццелья 59, Акуна 75 – Пакета 45, Фабиньо 73, Антони 76