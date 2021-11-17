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Месси высказался по поводу своего здоровья и сухой ничьи с Бразилией
Лео едет на Мундиаль!
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси прокомментировал ничью с Бразилией (0:0) в поединке отбора на ЧМ-2022. Напомним, "альбиселесте" завоевали путевку в финальную часть турнира.
"С самого начала мы были убеждены, что сможем победить. Мы пытались играть в хороший футбол, но моментами у нас не получалось. Важно то, что у нас получилось выйти на ЧМ. Мы знали, что это будет закрытый матч. Аргентина не проиграла и продолжает прогрессировать".
"Я приехал с правильным настроем. Из-за ритма было тяжеловато. Да, в целом, я в порядке, иначе я бы не играл. Долго находился в лазарете, это непросто – играть в том темпе, которого требовали события на поле".
#SelecciónMayor ????️ Lionel Messi: "Desde el principio estábamos convencidos de que podíamos ganar. Intentamos jugar y a veces no se pudo. Lo importante es que estamos bien, no perdimos y seguimos creciendo".— Selección Argentina ???????? (@Argentina) November 17, 2021
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