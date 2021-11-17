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Месси высказался по поводу своего здоровья и сухой ничьи с Бразилией

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Месси высказался по поводу своего здоровья и сухой ничьи с Бразилией

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси прокомментировал ничью с Бразилией (0:0) в поединке отбора на ЧМ-2022. Напомним, "альбиселесте" завоевали путевку в финальную часть турнира.

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"С самого начала мы были убеждены, что сможем победить. Мы пытались играть в хороший футбол, но моментами у нас не получалось. Важно то, что у нас получилось выйти на ЧМ. Мы знали, что это будет закрытый матч. Аргентина не проиграла и продолжает прогрессировать".

"Я приехал с правильным настроем. Из-за ритма было тяжеловато. Да, в целом, я в порядке, иначе я бы не играл. Долго находился в лазарете, это непросто – играть в том темпе, которого требовали события на поле".

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В статье: Лионель Месси Бразилия Аргентина отбор к ЧМ-2022
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