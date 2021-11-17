Дайте нам Швецию в плей-офф! | Итоги отбора ЧМ-2022 для сборной Украины

Известный украинский тренер, а также постоянный эксперт UA-Футбол Александр Севидов специально для нашего Youtube-канала подводит итоги матча нашей сборной против Боснии и Герцеговины и отбора в Чемпионат мира 2022. Также мы заглянули в плей-офф, по которому эксперт поделился своими мыслями, кого хотел бы видеть в потенциальных соперниках нашей сборной.

Тайм-коды:

00:06 - Впечатления от матча против боснийцев

02:23 - Скованность сборной до первого гола

03:40 – Итоги группового этапа отбора для нас

04:29 - Изменит ли что-нибудь Петраков накануне плей-офф?

06:29 – Впереди стыковые матчи. Какие ожидания?

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