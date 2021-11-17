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Дайте нам Швецию в плей-офф! | Итоги отбора ЧМ-2022 для сборной Украины

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Кого бы вы хотели видеть в плей-офф нашей команды?

Дайте нам Швецию в плей-офф! | Итоги отбора ЧМ-2022 для сборной Украины

UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер, а также постоянный эксперт UA-Футбол Александр Севидов специально для нашего Youtube-канала подводит итоги матча нашей сборной против Боснии и Герцеговины и отбора в Чемпионат мира 2022. Также мы заглянули в плей-офф, по которому эксперт поделился своими мыслями, кого хотел бы видеть в потенциальных соперниках нашей сборной.

Тайм-коды:

00:06 - Впечатления от матча против боснийцев
02:23 - Скованность сборной до первого гола
03:40 – Итоги группового этапа отбора для нас
04:29 - Изменит ли что-нибудь Петраков накануне плей-офф?
06:29 – Впереди стыковые матчи. Какие ожидания?

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В статье: Украина Александр Севидов Подкасты UA-Футбол
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Комментарии (3)
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Червяк (Донецкая)
17.11.2021 в 12:59
Швецию лучше в финале, а сразу размяться на Уэльсе
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+1
0
дома лучше) (Буда)
17.11.2021 в 12:35
можно и швецию конечно, чтоб уж гарантированно пролететь мимо чм
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0
-2
KadimXa (Харьков)
17.11.2021 в 13:04
Швеция для нас очень удобный соперник. В этом есть смысл играть именно с ними. А вот Италия это торба...
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0
-1


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