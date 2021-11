Невероятные цифры 22-летнего парня. Мбаппе провел 300-й матч на профессиональном уровне

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе сыграл в отборочном поединке на ЧМ-2022 против Финляндии (2:0). Этот матч стал 300-м на профессиональном уровне для 22-летнего игрока.

Всего в своих 300 матчах Мбаппе забил 190 голов и отдал 93 результативные передачи.

Отметим, что Мбаппе впервые забил за национальную команду в 4 матчах подряд. Напомним, ранее Килиан сделал покер в матче с Казахстаном (8:0) и забил по голу в финале и полуфинале Лиги наций против Испании (2:1) и Бельгии (3:2) соответственно.

Kylian Mbappe has scored in four consecutive France games for the first time in his career:



⚽️ vs Belgium

⚽️ vs Spain

⚽️⚽️⚽️⚽️ vs Kazakhstan

⚽️ vs Finland



Magestic from the No. 10. pic.twitter.com/7SD18pvORL