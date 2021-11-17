Слоны отдыхают. Определились все участники решающего плей-офф отбора на ЧМ в Африке

Отбор на Чемпионат мира в Катаре вышел на финишную прямую не только в Европе. В Африке квалификация проходит в три этапа. На первом соревновались команды с самым низким рейтингом. Было сформировано 14 пар, сыгравших по два матча между собой. Победители вышли во второй этап, на котором было сформировано десять групп по четыре команды.

На групповом этапе уже соревновались остальные сборные африканского континента. При этом из группы выходила только команда, занявшая первое место. Так что в третий этап не прошли несколько статусных сборных африканского континента. Речь в первую очередь о Кот-д’Ивуаре, которого в группе опередил Камерун, и Южноафриканской Республике, которая со скандалом уступила Гане.

Итак, в третий этап отбора в Африке вышли десять сборных, а именно: Алжир, Тунис, Нигерия, Камерун, Мали, Египет, Гана, Сенегал, Марокко и ДР Конго.

Теперь состоится жеребьевка (дата пока не определена), которая сформирует пять пар. Команды в марте следующего года сыграют по два матча между собой – дома и на выезде. Победители в итоге и получат путевки на Чемпионат мира 2022 года в Катаре.