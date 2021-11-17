Канада возглавила отбор на ЧМ-2022 в Северной Америке

На предстоящем Чемпионате мира, который пройдет в Катаре, от Северной Америки сыграют, по меньшей мере, три представителя. Может быть четыре, но для этого нужно будет пройти межконтинентальный плей-офф.

Отбор по другую сторону Атлантики проходит в три этапа. На первом этапе 30 сборных были разделены на шесть групп. При этом участия на этом этапе не принимали пять лучших по рейтингу ФИФА команд. Победители групп выходили во второй этап, в котором было сформировано три пары. Победители этих противостояний по сумме двух матчей выходили в третий раунд.

На втором этапе Сальвадор разгромил Сент-Китс и Невис, Канада была сильнее Гаити, а Панама обыграла Кюрасао.

Итак, тройка Сальвадор, Канада и Панама присоединились к США, Мексике, Коста-Рике, Ямайке и Гондурасу. Эта восьмерка и играет каждый с каждым в два круга. Первые три получат путевки на Мундиаль, четвертая команда сыграет в уже упоминавшемся континентальном плей-офф.

По состоянию на 17 ноября 2021 года сыграно восемь туров. Лидирует сборная Канады, не проигравшая еще ни одного матча. В ее активе четыре победы и четыре ничьих. В частности, в ночь на среду Канада обыграла сборную Мексики 2:1. Дублем отличился форвард "Бешикташа" Кайл Ларин, но главными звездами канадской команды сейчас являются Альфонсо Дэвис из "Баварии" и Джонатан Дэвид из "Лилля".

Впрочем, прогресс футбольной Канады связывают в первую очередь с фигурой тренера – 46-летний Джон Хердман начинал карьеру в академии "Сандерленда", затем тренировал женскую сборную Новой Зеландии, а с 2011-го по 2018-й работал с женской сборной Канады. Уже три года он возглавляет мужчин и очень близок к тому, чтобы кленовые листья сыграли на Чемпионате мира впервые с 1986-го (это было единственное их участие в финальной части).

Канаде удалось обойти США, поскольку те не смогли обыграть Ямайку – ничья 1:1. Замыкает тройку Мексика, проигравшая два подряд поединка (перед Канадой была неудача в игре с США). При этом одинаковое количество очков с мексиканцами имеет Панама. У Коста-Рики, которая идет пятой, похоже, есть лишь теоретические шансы на то, чтобы снова сыграть на Мундиале.

Турнирное положение в отборе на ЧМ-2022 в Северной Америке