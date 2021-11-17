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Азиатский отбор к ЧМ. Иран и Южная Корея почти в Катаре, Австралия теряет позиции
Неудачный месяц для "соккеруз"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ноябре в Азиатской конфередации футбола также проходили матчи квалификации на Чемпионат мира 2022. Там сборные уже перевалили за половину третьего этапа.
В группе А уже практически решены все вопросы. Иран и Южная Корея за шесть туров оформили себе приличный отрыв от преследователей и на последние четыре тура их главная задача - не растерять преимущество в десять и восемь очков соответственно. В ноябре обе команды синхронно одержали по две победы, не позволив подобраться конкурентам.
В группе B на две прямых путёвки три претендента. В лидерах - Саудовская Аравия и Япония. В ноябре арабская сборная в непростом матче расписала нулевую ничью в Австралии, продолжив не только беспроигрышную серию в отборе, но и не дав возможность прямому конкуренту подобраться поближе. Кроме того, австралийцы внезапно потеряли очки с Китаем, позволив себя обойти японцам.
Сколько команд из Азии выходит на ЧМ 2022?
По итогам третьего этапа квалификации по две лучшие команды каждой группы выходят в финальную часть ЧМ. Третьи места каждой группы сыграют между собой один стыковой матч в марте 2022 года. Победитель этого поединка выйдет в межконтинентальный плей-офф, запланированный на июнь 2022 года.
Когда пройдет ЧМ 2022?
Финальный турнир Чемпионата мира 2022 состоится в Катаре. Старт финальной части запланирован на 21 ноября. Решающая встреча за титул должна состояться 19 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.
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