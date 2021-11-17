Азиатский отбор к ЧМ. Иран и Южная Корея почти в Катаре, Австралия теряет позиции

В ноябре в Азиатской конфередации футбола также проходили матчи квалификации на Чемпионат мира 2022. Там сборные уже перевалили за половину третьего этапа.

В группе А уже практически решены все вопросы. Иран и Южная Корея за шесть туров оформили себе приличный отрыв от преследователей и на последние четыре тура их главная задача - не растерять преимущество в десять и восемь очков соответственно. В ноябре обе команды синхронно одержали по две победы, не позволив подобраться конкурентам.

В группе B на две прямых путёвки три претендента. В лидерах - Саудовская Аравия и Япония. В ноябре арабская сборная в непростом матче расписала нулевую ничью в Австралии, продолжив не только беспроигрышную серию в отборе, но и не дав возможность прямому конкуренту подобраться поближе. Кроме того, австралийцы внезапно потеряли очки с Китаем, позволив себя обойти японцам.

Сколько команд из Азии выходит на ЧМ 2022?

По итогам третьего этапа квалификации по две лучшие команды каждой группы выходят в финальную часть ЧМ. Третьи места каждой группы сыграют между собой один стыковой матч в марте 2022 года. Победитель этого поединка выйдет в межконтинентальный плей-офф, запланированный на июнь 2022 года.

Когда пройдет ЧМ 2022?

Финальный турнир Чемпионата мира 2022 состоится в Катаре. Старт финальной части запланирован на 21 ноября. Решающая встреча за титул должна состояться 19 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.