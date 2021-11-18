Сантуш рассказал, покинет ли он пост тренера сборной Португалии в случае невыхода команды на ЧМ-2022

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал возможную отставку с поста главного тренера команды. Напомним, Роналду и компания сыграют в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022.

"Я даже не думал об отставке после поражения сербам в последнем туре. Когда я договаривался с главой Португальской федерации футбола в 2014-м, то сказал, что если я не выполню задачу, то в тот же день уйду сам. Я требователен к себе, руководство требовательно и ко мне. Мы поговорили и пришли к выводу, что сейчас я – тот человек, который поведет сборную в стыках".

"Я решал все поставленные передо мной задачи. Мы три раза выходили на крупные турниры, сейчас, правда, не попали напрямую. Однако сколько раз Португалия играла в плей-офф? Разве мы не выходили в финальный турнир? Уйду ли я в отставку, если команда не выйдет на ЧМ? Этого не случится. Но, если случится, то уйду".