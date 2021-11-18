  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Сантуш рассказал, покинет ли он пост тренера сборной Португалии в случае невыхода команды на ЧМ-2022
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сантуш рассказал, покинет ли он пост тренера сборной Португалии в случае невыхода команды на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Важное заявление Фернанду

Сантуш рассказал, покинет ли он пост тренера сборной Португалии в случае невыхода команды на ЧМ-2022

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал возможную отставку с поста главного тренера команды. Напомним, Роналду и компания сыграют в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022.

"Я даже не думал об отставке после поражения сербам в последнем туре. Когда я договаривался с главой Португальской федерации футбола в 2014-м, то сказал, что если я не выполню задачу, то в тот же день уйду сам. Я требователен к себе, руководство требовательно и ко мне. Мы поговорили и пришли к выводу, что сейчас я – тот человек, который поведет сборную в стыках".

"Я решал все поставленные передо мной задачи. Мы три раза выходили на крупные турниры, сейчас, правда, не попали напрямую. Однако сколько раз Португалия играла в плей-офф? Разве мы не выходили в финальный турнир? Уйду ли я в отставку, если команда не выйдет на ЧМ? Этого не случится. Но, если случится, то уйду".

Читайте такжеТакого раньше не случалось. Роналду ни разу не пробил в створ в матче отбора на ЧМ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Португалия Фернанду Сантуш отбор к ЧМ-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Record

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...