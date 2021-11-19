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Ракицкий: Думаю, праздник будет на нашей улице, и Украина выйдет на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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(4 голосов)

Также футболист хочет, чтобы украинские клубы вновь встречались с российскими

Ракицкий: Думаю, праздник будет на нашей улице, и Украина выйдет на ЧМ

Фото: ФК Зенит

Новина українською

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий высказался о выступлениях сборной Украины на отборе чемпионата мира - 2022. Также он выразил надежду, что российские и украинские команды снова смогут играть друг против друга.

— Как вообще объяснить выступление сборной Украины в отборочном турнире? Ни одного поражения, две ничьи с Францией, но при этом две ничьи и с Казахстаном.

— Мне непонятно, как Украина ни разу не победила Казахстан и дома сыграла вничью с финнами. Эти ничьи раздражают, но, слава богу, Украина выиграла. Осталось пройти стыки. Думаю, праздник будет на нашей улице, и Украина выйдет на чемпионат мира.

— Откуда такая уверенность? Вам могут уже в первом раунде попасться Италия или Португалия.

— Ну, мы и с французами играли. И достойно играли! Сейчас все умеют играть в футбол. А у Украины молодая команда — почти все парни выступают в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. Плюс старички помогают — Степаненко, Ярмоленко. Так что шансы у нас хорошие.

— Украина и Россия даже теоретически не могут встретиться. На ваш взгляд, УЕФА правильно делает, что разводит российские и украинские команды?

— Я бы, наоборот, хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально.

— Как вы отреагировали на уход Андрея Шевченко из сборной Украины?

— Он же хотел быть тренером клуба. Со сборной добился хорошего результата — да и пошел дальше. Я считаю, что это правильное решение. Теперь он в "Дженоа", команда пока внизу таблицы Серии А, но, думаю, Шевченко наладит все. Для начала главное — не вылететь. А потом можно и побороться за еврокубки.

— В июле вы сказали: "Я всегда ждал вызова, но Шевченко с Андреем Павелко все решили". Шевченко в сборной уже нет. Что-нибудь изменилось?

— Нет, все то же самое. Все в сборные уезжают, а я тут тренируюсь, - подытожил Ракицкий.

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В статье: Ярослав Ракицкий Украина Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
Sport-Express

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Комментарии (18)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.11.2021 в 16:27
"Вам могут попасться Италия или Португалия." Кому это вам? Что этот полудурок имеет к нам?
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0
0
bobryshov oleksandr (Покров)
19.11.2021 в 16:12
Ідіот це ні Шевченко із Павелком вирішили, це ти своїм дебілізмом все вирішив,поїхав до ворогів України!!!Гроші зовсім розуму позбавили,колобарант хр...нов..
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+1
-1
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Siniy... (Dnipro)
19.11.2021 в 16:12
палитикинаспасорили, мышибратьяадинарот - у таких это неизлечимо.
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0
0
Рівнянин (Рівне)
19.11.2021 в 15:54
Класний центрхав,але величезну помилку в житті зробив,купившись на газпромівське (путінське) бабло.В Україні йому цього ніколи не пробачать.
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0
-1
vgolovan (полтава)
19.11.2021 в 15:50
Ответить
+1
-1
vgolovan (полтава)
19.11.2021 в 15:50
если вы статью пишите на украинском языке то нужно писать не чм а чс
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0
0
avatar
2.dc (Николаев)
19.11.2021 в 15:37
Да, Ярик, теперь у нас разные улицы, и даже не в одном районе …
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+5
0
magnum power (БОМЖ)
19.11.2021 в 15:29
твоя, рак, - улица ленина. у нас таких нет.
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+7
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 15:15
Селезневу все можно, а Ракицкиму все пути закрыты! Где справедливость? Обоих тогда не принимать в Украине!
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+1
-5
avatar
Serega1111 (Киев)
19.11.2021 в 15:58
А что, Ракицкий тоже в Минай собирается??!!!
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 16:18
А что, в чемп возвращатся норм?
0
0
avatar
ProstoFAN (Донецк)
19.11.2021 в 15:14
Ярик с нашей улицы съехал, пусть сидит теперь и тренируется молча на болоте.
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+9
0
Vantala (Kharkiv)
19.11.2021 в 15:07
Х*ло продажное, наша улица с вашей не пересекаются. На нашей улице будет праздник но тебя это не касается ни в коей мере.
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+7
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.11.2021 в 15:01
Іплан голодуючий, сиди там мовчки в своїй касапезді.
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+8
-2
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
19.11.2021 в 14:52
Сепаратор ватный без тебя .нида разберёмся.
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+9
-2
Dozenko (NewYork)
19.11.2021 в 14:52
"...турнірчики дружні, це ж нормально." он ваще не отдупляет шо происходит ? как он себе эти турнирчики представляет, е.ло ослиное !
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+11
0
фанат футбола (Poltava)
19.11.2021 в 14:47
xto ce???
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+7
0
kravaserega (Kyiv)
19.11.2021 в 14:59
Ху.йло, ещё один кормилец
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+7
-1


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