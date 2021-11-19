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Ракицкий: Думаю, праздник будет на нашей улице, и Украина выйдет на ЧМ
Также футболист хочет, чтобы украинские клубы вновь встречались с российскими
Фото: ФК Зенит
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий высказался о выступлениях сборной Украины на отборе чемпионата мира - 2022. Также он выразил надежду, что российские и украинские команды снова смогут играть друг против друга.
— Как вообще объяснить выступление сборной Украины в отборочном турнире? Ни одного поражения, две ничьи с Францией, но при этом две ничьи и с Казахстаном.
— Мне непонятно, как Украина ни разу не победила Казахстан и дома сыграла вничью с финнами. Эти ничьи раздражают, но, слава богу, Украина выиграла. Осталось пройти стыки. Думаю, праздник будет на нашей улице, и Украина выйдет на чемпионат мира.
— Откуда такая уверенность? Вам могут уже в первом раунде попасться Италия или Португалия.
— Ну, мы и с французами играли. И достойно играли! Сейчас все умеют играть в футбол. А у Украины молодая команда — почти все парни выступают в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. Плюс старички помогают — Степаненко, Ярмоленко. Так что шансы у нас хорошие.
— Украина и Россия даже теоретически не могут встретиться. На ваш взгляд, УЕФА правильно делает, что разводит российские и украинские команды?
— Я бы, наоборот, хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально.
— Как вы отреагировали на уход Андрея Шевченко из сборной Украины?
— Он же хотел быть тренером клуба. Со сборной добился хорошего результата — да и пошел дальше. Я считаю, что это правильное решение. Теперь он в "Дженоа", команда пока внизу таблицы Серии А, но, думаю, Шевченко наладит все. Для начала главное — не вылететь. А потом можно и побороться за еврокубки.
— В июле вы сказали: "Я всегда ждал вызова, но Шевченко с Андреем Павелко все решили". Шевченко в сборной уже нет. Что-нибудь изменилось?
— Нет, все то же самое. Все в сборные уезжают, а я тут тренируюсь, - подытожил Ракицкий.
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