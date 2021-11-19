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Оскар Табарес уволен после 15 лет у руля сборной Уругвая
Он самый долгоработающий тренер сборной
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Оскар Табарес покинул пост главного тренера сборной Уругвая, сообщает футбольная ассоциация страны. Специалист руководил командой на протяжении 15 лет.
Накануне Уругвай проиграл Боливии, что стало 4 поражением команды к ряду. Сборная занимает 7-е место в таблице квалификации ЧМ-2022.
Табарес руководил сборной Уругвая в 234 матчах, и это как минимум на 67 игр больше, чем у любого другого тренера мира, работавшего со сборной.
"Мы подчеркиваем, что это решение не перечеркивает важный вклад Табареса в развитие уругвайского футбола. Мы приветствуем и признаем серьезные достижения, достигнутые за эти 15 лет. За это время Уругвая вышел на лидирующие позиции в мировом футболе", – сказано в заявлении Уругвайской футбольной ассоциации.
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