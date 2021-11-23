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Пока помощником, но зато у кого! Марио Манджукич начал тренерскую карьеру
В сентябре он повесил на гвоздь бутсы игрока
HNS
Бывший форвард "Ювентуса", "Баварии", "Атлетико", "Милана" и нескольких других клубов Марио Манджукич вошел в тренерский штаб национальной сборной Хорватии. 35-летний экс-футболист теперь будет помогать наставнику "шашечных" Златко Даличу во время подготовки к ЧМ-2022 в Катаре.
Напомним, в сентябре 2021-го Марио завершил карьеру игрока. Ранее он также защищал цвета "Вольфсбурга, "Динамо Загреб", "Аль-Духаиля" и "НК Загреб". В составе национальной команды своей страны Марио сыграл 89 матчей и забил 33 гола.
Отметим, что хорваты выиграли группу в рамках квалификации и напрямую вышли на Мундиаль.
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