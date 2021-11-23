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Толкнул нарочно, но по делу? Златан объяснил, зачем он специально врезался в Аспиликуэту

Чемпионат мира FIFA
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Строгий воспитатель

Толкнул нарочно, но по делу? Златан объяснил, зачем он специально врезался в Аспиликуэту

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал, почему он врезался в спину защитнику сборной Испании и "Челси" Сесару Аспиликуэте в недавнем матче между их национальными командами.

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"Я сделал это нарочно и не стыжусь. Он совершил глупость по отношению к моему партнеру по команде. Я дал ему понять, что так делать нельзя. У него не хватило яиц, чтобы наехать на меня, я показал ему, что у всех поступков есть последствия".

"Сказал ли он мне что-то после игры? А он может только наезжать на других игроков, они хорошие парни, они не реагируют. Нельзя издеваться над тем, кто лежит. Очень легко выбрать жертвой 20-летнего простого парня. Пусть попробует так вести себя с кем-то, кто может ответить".

"Это было глупо, но я все равно сделал бы это еще раз, чтобы он понял: "Ты, бл***, не должен делать так!" Нет, мне не стыдно".

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В статье: Швеция Испания Златан Ибрагимович Сесар Аспиликуэта Чемпионат Мира Сезар Аспиликуета
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Источник:
Goal.com

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