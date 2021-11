Толкнул нарочно, но по делу? Златан объяснил, зачем он специально врезался в Аспиликуэту

Форвард "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал, почему он врезался в спину защитнику сборной Испании и "Челси" Сесару Аспиликуэте в недавнем матче между их национальными командами.

Zlatan got a yellow card for this shoulder charge on Azpilicueta ???? pic.twitter.com/64ipgvvm4X