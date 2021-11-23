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Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

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При ЧМ раз в 2 года УЕФА и лиги будут терять по 8 миллиардов евро за сезон

Чемпионат мира FIFA
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Фантастические цифры всплыли в ходе специального исследования

При ЧМ раз в 2 года УЕФА и лиги будут терять по 8 миллиардов евро за сезон

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Аудиторская компания KPMG совместно с Delta Partners провела исследование, согласно результатам которого проведение чемпионата мира каждые 2 года может нанести серьезный финансовый урон национальным лигам, сообщает Reuters.

Сообщается, что за сезон лиги и УЕФА могут потерять около 8 миллиардов евро на телеправах и доходах от проведения матчей. 5 млрд из них – исключительно на аудиовизуальных правах (это более трети от дохода на данный момент). Из-за уменьшения количества матчей лиги могут потерять около 1,75 млрд евро, еще 901 млн евро – из-за изменений в календаре, так как многие матчи будут перенесены с выходных на середину недели.

На рекламе лиги и УЕФА потеряют до 2,16 млрд евро (около 25% от текущего дохода). Потери от матчдэй оцениваются в 1,2 млрд евро (тоже около 25%).

По прогнозам, в случае, если чемпионат мира будет проходить каждые 2 года, доходы лиг упадут с более чем 14 млрд евро до 9 млрд евро.

Кроме того, новый формат проведения ЧМ может привести к сокращению числа команд в национальных лигах. Ожидается, что зрительский интерес к футболу упадет.

В случае проведения реформы всем лигам к сезону-2024/25 нужно будет сократить число участников до 18 и завершать сезон в мае. Пока неизвестно, какое количество матчей придется отменить.

В исследовании учтены не только топ-5 лиг в Европе, но и МЛС, а также чемпионаты Мексики, Японии и ЮАР.

Читайте такжеОфициально: Все клубы АПЛ выступили против проведения ЧМ каждые 2 года

Напомним, что недавно Арсен Венгер, который ныне работает в ФИФА, заявил что новый формат проведения чемпионата мира будет продуман, а негодование связано только с боязнью нового.

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В статье: Арсен Венгер ФИФА Чемпионат Мира
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Источник:
reuters.com

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkiv)
23.11.2021 в 22:13
Якщо на чемпіонати Європи Україна ще якось потрапляє, то на чемпіонати світу пробитися буде не реально. На хрін воно треба.
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