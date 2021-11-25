Жеребьевка плей-офф отбора на Чемпионат мира 2022. В пятницу Украина узнает соперников

В европейском отборе на Чемпионату мира 2022 года осталось определить трех обладателей путевок в Катар, где собственно и состоится Мундиаль. За право выступить на мировом футбольном форуме еще борются 12 сборных, среди которых и сборная Украины.

Когда состоится жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022

Процедура жеребьевки плей-офф отбора на Чемпионат мира в зоне УЕФА состоится в швейцарском Цюрихе в пятницу, 26 ноября. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Где смотреть онлайн жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ

Прямая видеотрансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА. Также в прямом эфире процедуру покажет телеканал Футбол 2, который является платным и доступен в кабельных сетях или интернет-сервисах, сотрудничающих с каналами Футбол. Канал Подкасты UA-Футбол проведет АУДИО трансляцию, а на сайте UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция жеребьевки.

Кто попал в плей-офф

Как отмечалось выше, в плей-офф попали 12 сборных. Десять – команды, занявшие вторые места в своих отборочных группах. Еще два получили шанс благодаря выступлениям в Лиге Наций. Это сборные с самым высоким рейтингом турнира, которые не попали напрямую на ЧМ и не заняли вторые места в группах.

Итак, в плей-офф сыграют:

Австрия (ЛН), Вельс (ЛН), Италия, Северная Македония, Польша, Португалия, Россия, Турция, Украина, Швеция, Шотландия, Чехия

Как пройдет жеребьевка

Команды поделены корзину 1 и корзину 2 в соответствии с результатами в ходе группового этапа отбора.

Корзина 1 Корзина 2 Италия

Португалия

Россия

Уэльс

Швеция

Шотландия Австрия

Польша

Северная Македония

Турция

Украина

Чехия

Сначала жеребьевка распределит команды из первой корзины по шести парам, они будут играть как хозяева. Первая команда, которую достанут из чаши для жеребьевки, будет хозяином в первом полуфинале, вторая - во втором и так далее.

Затем пары будут дополнены сборными из второй корзины. Первая команда, которую достанут из чаши, станет гостевой в полуфинале 1, вторая – в полуфинале 2 и тд.

Полуфиналы 1 и 2 образуют путь А, полуфиналы 3 и 4 – путь B, а полуфиналы 5 и 6 – путь C. Для определения, представитель какой пары будет хозяином финала конкретного пути, будет проведена отдельная жеребьевка.

Сборные Украины и России попали в разные корзины, но они при жеребьевке будут разведены из-за того, что РФ оккупировала Крым и развязала военный конфликт на Донбассе.

Когда состоятся матчи

В полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.