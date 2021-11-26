Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии

UA-Футбол следит за жеребьёвкой европейского плей-офф на Чемпионат мира, который в 2022 году состоится в Катаре. Все новости из церемонии в Ньоне, которая начнётся в 18:00, будут появляться прямо в этой новости ниже. Пожалуйста, периодически обновляйте страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Результаты жеребьёвки

Полуфиналы

Шотландия

Уэльс

Россия

Швеция

Италия

Португалия Украина

Австрия

Польша

Чехия

Сев. Македония

Турция

Финалы

Уэльс / Австрия

Россия / Польша

Португалия / Турция Шотландия / Украина

Швеция / Чехия

Италия / Сев. Македония

Участники жеребьёвки

Сеянные Несенные Италия

Португалия

Россия

Уэльс

Швеция

Шотландия Австрия

Польша

Сев. Македония

Турция

Украина

Чехия

Онлайн

18:34 Ещё раз в двух словах об итогах жеребьёвки: мы сыграем в полуфинале плей-офф с Шотландией. Если пройдём "Тартановую армию", дальше нас ожидает победитель пары Уэльс - Австрия. Обе игры пройдут для нас на выезде.

18:28 Жеребьёвка финалов плей-офф. Пара Шотландия - Украина сыграет в гостях с победителем пары Уэльс - Австрия. Финалы:

Уэльс / Австрия - Шотландия / Украина

Россия / Польша - Швеция / Чехия

Португалия / Турция - Италия / Северная Македония

18:25 Стали известны все пары. Вот полуфиналы:

Шотландия - Украина

Уэльс - Австрия

Россия - Польша

Швеция - Чехия

Италия - Северная Македония

Португалия - Турция

18:22 В финале плей-офф мы можем сыграть с победителем пары Уэльс - Австрия!

18:22 Мы получаем Шотландию!

18:19 Состоялась жеребьёвка пар для сеянных. Можете ознакомиться с разделом сборных по парам выше разделе "Результаты жеребьёвки".

18:15 Нам рассказали о формате жеребьёвки. Идёт представление участников плей-офф. Скоро начнём тянуть шары!

18:10 Нам представляют команды, которые уже вышли в финальную часть от УЕФА. Вот этот список: Дания, Германия, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды.

18:00 Церемония стартовала. Начинаем со стандартных речей Джанни Инфантино. После включили видео со словами о важности момента от Александара Чеферина.

17:58 Среди потенциальных соперников ниже Украины (26) в рейтинге ФИФА только Шотландия (42): Италия четвёртая, Португалия восьмая, Швеция семнадцатая, Уэльс девятнадцатый.

17:45 Для нас это будет седьмая попытка пробиться на ЧМ через плей-офф. Пройти стыки раньше удавалось только раз. В это трудно поверить, но из четырнадцати предыдущих игр в плей-офф мы побеждали только дважды (дважды!): Францию, которой затем уступили в ответной встрече, и Словению, когда прошли на Евро-2016. Будем надеяться, что Михаил Фоменко в 2015-м заложил фундамент под положительной полосой для нас в стыках. Потому что пока цифры выглядят удручающе.

17:30 Из пяти потенциальных сеянных соперников в плей-офф положительная статистика матчей у нас с Португалией (две победы в четырёх матчах), Уэльсом (одна победа в трёх матчах), Швецией (три победы в пяти матчах). С Шотландией у нас паритет (по одному выигрышу), а Италию мы ни разу не побеждали.

17:15 Всем привет и добро пожаловать на жеребьевку отбора на ЧМ! Сегодня наша сборная узнает своих соперников на пути к Катару-2022. Будем следить за этим событием вместе, а пока ответим на главные вопросы.

Какая процедура жеребьёвки?

Сборные поделены на две корзины: сеянные и несеянные. Сперва будут распределены сеянные команды по шести парам. Они будут хозяевами стыковых матчей. Затем будут доставаться шарики с несеянными участниками, которых распределят по шести парам.

Финальный этап плей-офф будет состоять из четырёх путей. В Путь А попадут полуфиналы 1 и 2, в Путь В - полуфиналы 3 и 4, в Путь С - полуфиналы 5 и 6.

Ограничение на нынешней жеребьевке только одно: сборные Украины и России не смогут попасть в одну пару и сыграть в одном Пути.

Когда состоятся матчи?

Базовая дата полуфинала - 24 марта. Финала - 29. Точное время позже будет определено УЕФА.

Где смотреть жеребьёвку?

Включайте трансляцию на Youtube-канале UA-Футбол в плеере ниже. Вы узнаете соперников нашей команды, а также оперативный разбор наших шансов на плей-офф.