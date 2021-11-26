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Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии

Чемпионат мира FIFA
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(2 голосов)

Команда Петракова узнает своих соперников

Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup / Автор неизвестен

UA-Футбол
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UA-Футбол следит за жеребьёвкой европейского плей-офф на Чемпионат мира, который в 2022 году состоится в Катаре. Все новости из церемонии в Ньоне, которая начнётся в 18:00, будут появляться прямо в этой новости ниже. Пожалуйста, периодически обновляйте страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Результаты жеребьёвки

Полуфиналы

Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 1 Шотландия
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 2 Уэльс
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 3 Россия
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 4 Швеция
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 5 Италия
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 6 Португалия

Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 7 Украина
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 8 Австрия
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 9 Польша
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 10 Чехия
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 11 Сев. Македония
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 12 Турция

Финалы

Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 2 Уэльс / Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 8 Австрия
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 3 Россия / Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 9 Польша
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 6 Португалия / Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 12 Турция		 Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 1 Шотландия / Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 7 Украина
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 4 Швеция / Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 10 Чехия
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 5 Италия / Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 11 Сев. Македония

Участники жеребьёвки

Сеянные Несенные
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 5 Италия
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 6 Португалия
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 3 Россия
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 2 Уэльс
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 4 Швеция
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 1 Шотландия		 Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 8 Австрия
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 9 Польша
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 11 Сев. Македония
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 12 Турция
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 7 Украина
Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии - изображение 10 Чехия

Онлайн

18:34 Ещё раз в двух словах об итогах жеребьёвки: мы сыграем в полуфинале плей-офф с Шотландией. Если пройдём "Тартановую армию", дальше нас ожидает победитель пары Уэльс - Австрия. Обе игры пройдут для нас на выезде.

18:28 Жеребьёвка финалов плей-офф. Пара Шотландия - Украина сыграет в гостях с победителем пары Уэльс - Австрия. Финалы:

Уэльс / Австрия - Шотландия / Украина
Россия / Польша - Швеция / Чехия
Португалия / Турция - Италия / Северная Македония

18:25 Стали известны все пары. Вот полуфиналы:

Шотландия - Украина
Уэльс - Австрия
Россия - Польша
Швеция - Чехия
Италия - Северная Македония
Португалия - Турция

18:22 В финале плей-офф мы можем сыграть с победителем пары Уэльс - Австрия!

18:22 Мы получаем Шотландию!

18:19 Состоялась жеребьёвка пар для сеянных. Можете ознакомиться с разделом сборных по парам выше разделе "Результаты жеребьёвки".

18:15 Нам рассказали о формате жеребьёвки. Идёт представление участников плей-офф. Скоро начнём тянуть шары!

18:10 Нам представляют команды, которые уже вышли в финальную часть от УЕФА. Вот этот список: Дания, Германия, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды.

18:00 Церемония стартовала. Начинаем со стандартных речей Джанни Инфантино. После включили видео со словами о важности момента от Александара Чеферина.

17:58 Среди потенциальных соперников ниже Украины (26) в рейтинге ФИФА только Шотландия (42): Италия четвёртая, Португалия восьмая, Швеция семнадцатая, Уэльс девятнадцатый.

17:45 Для нас это будет седьмая попытка пробиться на ЧМ через плей-офф. Пройти стыки раньше удавалось только раз. В это трудно поверить, но из четырнадцати предыдущих игр в плей-офф мы побеждали только дважды (дважды!): Францию, которой затем уступили в ответной встрече, и Словению, когда прошли на Евро-2016. Будем надеяться, что Михаил Фоменко в 2015-м заложил фундамент под положительной полосой для нас в стыках. Потому что пока цифры выглядят удручающе.

17:30 Из пяти потенциальных сеянных соперников в плей-офф положительная статистика матчей у нас с Португалией (две победы в четырёх матчах), Уэльсом (одна победа в трёх матчах), Швецией (три победы в пяти матчах). С Шотландией у нас паритет (по одному выигрышу), а Италию мы ни разу не побеждали.

17:15 Всем привет и добро пожаловать на жеребьевку отбора на ЧМ! Сегодня наша сборная узнает своих соперников на пути к Катару-2022. Будем следить за этим событием вместе, а пока ответим на главные вопросы.

Какая процедура жеребьёвки?

Сборные поделены на две корзины: сеянные и несеянные. Сперва будут распределены сеянные команды по шести парам. Они будут хозяевами стыковых матчей. Затем будут доставаться шарики с несеянными участниками, которых распределят по шести парам.

Финальный этап плей-офф будет состоять из четырёх путей. В Путь А попадут полуфиналы 1 и 2, в Путь В - полуфиналы 3 и 4, в Путь С - полуфиналы 5 и 6.

Ограничение на нынешней жеребьевке только одно: сборные Украины и России не смогут попасть в одну пару и сыграть в одном Пути.

Когда состоятся матчи?

Базовая дата полуфинала - 24 марта. Финала - 29. Точное время позже будет определено УЕФА.

Где смотреть жеребьёвку?

Включайте трансляцию на Youtube-канале UA-Футбол в плеере ниже. Вы узнаете соперников нашей команды, а также оперативный разбор наших шансов на плей-офф.

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В статье: отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (10)
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meffi (Захід)
26.11.2021 в 18:32
Path B - вболіваю за поляків!
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+2
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
26.11.2021 в 18:31
Ну вроде можно побороться!
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0
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magnum power (БОМЖ)
26.11.2021 в 18:29
неплохо очень для нас, и русофобская группа понравилась)).
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0
0
usup (Донецк)
26.11.2021 в 18:27
Отлично!Еще бы Австрию убрать. Но не будем наглеть! Жеребьевка великолепная!
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аалекс ( Крым)
26.11.2021 в 18:25
Если бы ещё Македонию вместо Австрии, то вообще был бы самый удачный расклад. Повезло. Ждём весну.
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meffi (Захід)
26.11.2021 в 18:25
Італія-Португалія в одній пульці - то жерсть!
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0
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Запорізьке Торпедо (zp)
26.11.2021 в 18:24
нормально отжеребились
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0
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1966macdowell (Київ)
26.11.2021 в 18:22
Урааааа
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0
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Judas (Київ)
26.11.2021 в 18:22
Шотландия
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meffi (Захід)
26.11.2021 в 18:22
Yes!!!!!!!!!! Path A!!!!
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