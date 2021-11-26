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Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Текстовая трансляция: реакции и комментарии
Команда Петракова узнает своих соперников
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup / Автор неизвестен
UA-Футбол следит за жеребьёвкой европейского плей-офф на Чемпионат мира, который в 2022 году состоится в Катаре. Все новости из церемонии в Ньоне, которая начнётся в 18:00, будут появляться прямо в этой новости ниже. Пожалуйста, периодически обновляйте страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
Результаты жеребьёвки
Полуфиналы
| Шотландия
Уэльс
Россия
Швеция
Италия
Португалия
|
Украина
Финалы
| Уэльс / Австрия
Россия / Польша
Португалия / Турция
| Шотландия / Украина
Швеция / Чехия
Италия / Сев. Македония
Участники жеребьёвки
|Сеянные
|Несенные
| Италия
Португалия
Россия
Уэльс
Швеция
Шотландия
| Австрия
Польша
Сев. Македония
Турция
Украина
Чехия
Онлайн
18:34 Ещё раз в двух словах об итогах жеребьёвки: мы сыграем в полуфинале плей-офф с Шотландией. Если пройдём "Тартановую армию", дальше нас ожидает победитель пары Уэльс - Австрия. Обе игры пройдут для нас на выезде.
18:28 Жеребьёвка финалов плей-офф. Пара Шотландия - Украина сыграет в гостях с победителем пары Уэльс - Австрия. Финалы:
Уэльс / Австрия - Шотландия / Украина
Россия / Польша - Швеция / Чехия
Португалия / Турция - Италия / Северная Македония
18:25 Стали известны все пары. Вот полуфиналы:
Шотландия - Украина
Уэльс - Австрия
Россия - Польша
Швеция - Чехия
Италия - Северная Македония
Португалия - Турция
18:22 В финале плей-офф мы можем сыграть с победителем пары Уэльс - Австрия!
18:22 Мы получаем Шотландию!
18:19 Состоялась жеребьёвка пар для сеянных. Можете ознакомиться с разделом сборных по парам выше разделе "Результаты жеребьёвки".
18:15 Нам рассказали о формате жеребьёвки. Идёт представление участников плей-офф. Скоро начнём тянуть шары!
18:10 Нам представляют команды, которые уже вышли в финальную часть от УЕФА. Вот этот список: Дания, Германия, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды.
18:00 Церемония стартовала. Начинаем со стандартных речей Джанни Инфантино. После включили видео со словами о важности момента от Александара Чеферина.
17:58 Среди потенциальных соперников ниже Украины (26) в рейтинге ФИФА только Шотландия (42): Италия четвёртая, Португалия восьмая, Швеция семнадцатая, Уэльс девятнадцатый.
17:45 Для нас это будет седьмая попытка пробиться на ЧМ через плей-офф. Пройти стыки раньше удавалось только раз. В это трудно поверить, но из четырнадцати предыдущих игр в плей-офф мы побеждали только дважды (дважды!): Францию, которой затем уступили в ответной встрече, и Словению, когда прошли на Евро-2016. Будем надеяться, что Михаил Фоменко в 2015-м заложил фундамент под положительной полосой для нас в стыках. Потому что пока цифры выглядят удручающе.
17:30 Из пяти потенциальных сеянных соперников в плей-офф положительная статистика матчей у нас с Португалией (две победы в четырёх матчах), Уэльсом (одна победа в трёх матчах), Швецией (три победы в пяти матчах). С Шотландией у нас паритет (по одному выигрышу), а Италию мы ни разу не побеждали.
17:15 Всем привет и добро пожаловать на жеребьевку отбора на ЧМ! Сегодня наша сборная узнает своих соперников на пути к Катару-2022. Будем следить за этим событием вместе, а пока ответим на главные вопросы.
Какая процедура жеребьёвки?
Сборные поделены на две корзины: сеянные и несеянные. Сперва будут распределены сеянные команды по шести парам. Они будут хозяевами стыковых матчей. Затем будут доставаться шарики с несеянными участниками, которых распределят по шести парам.
Финальный этап плей-офф будет состоять из четырёх путей. В Путь А попадут полуфиналы 1 и 2, в Путь В - полуфиналы 3 и 4, в Путь С - полуфиналы 5 и 6.
Ограничение на нынешней жеребьевке только одно: сборные Украины и России не смогут попасть в одну пару и сыграть в одном Пути.
Когда состоятся матчи?
Базовая дата полуфинала - 24 марта. Финала - 29. Точное время позже будет определено УЕФА.
Где смотреть жеребьёвку?
Включайте трансляцию на Youtube-канале UA-Футбол в плеере ниже. Вы узнаете соперников нашей команды, а также оперативный разбор наших шансов на плей-офф.
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