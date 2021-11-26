Сборная Шотландии - соперник Украины по плей-офф отбора в ЧМ. Информационная справка

В пятницу, 26 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф отбора в ЧМ-2022. Соперником сборной Украины станет сборная Шотландии.

Шотландия в рейтинге ФИФА занимает 38-е место. Для сравнения сборная Украины на 25-й строчке.

В отборе к ЧМ шотландцы играли против Дании, Австрии, Израиля, Фарерских островов и Молдовы. Шотландия одержала семь побед, дважды играла вничью и однажды уступила. Именно Тартановая Армия, как называют эту команду, прервала невероятную серию Дании в отборе, насчитывавшую девять побед подряд.

В последний раз Шотландия выступала на Чемпионате мира в 1998 году, тогда заняла последнее место в группе с Бразилией, Марокко и Норвегией. В общей сложности на Мундиале шотландцы выступали восемь раз. Ни разу не преодолевали групповой этап в финальном турнире.

Летом 2021-го Шотландия играла на Евро-2020 и тоже заняла последнюю строчку (ничья с Англией, поражение от Хорватии и Чехии).

Шотландию с 2019 года возглавляет 58-летний Стив Кларк. Будучи игроком, отыграл 330 матчей в рамках чемпионата Англии за "Челси", с аристократами выигрывал Кубок Кубков. После завершения карьеры игрока много работал ассистентом в "Ньюкасле", "Челси", "Вест Хэме" и "Ливерпуле", самостоятельно работал в "Рединге" и "Килмарноке".

Статистика Кларка на посту главного тренера Шотландии: 31 матч, 17 побед, 5 ничьих, 9 поражений, разница мячей 51:42.

Главной звездой сборной Шотландии ныне является защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон, он капитан команды, сыграл 55 матчей и отличился тремя забитыми мячами. В центре поля выделяется Джон МакГинн из "Астон Виллы". В нынешнем составе шотландской сборной он лучший бомбардир – на его счету 11 забитых мячей. Конечно, стержневым исполнителем является Скотт МакТоминей из "Манчестер Юнайтед", большие надежды подает Билли Гилмор из "Норвича".

На острие атаки в последнее время Кларк доверял Че Адамсу из "Саутгемптона", у него уже 5 голов в 12 сыгранных матчах. Другой стиль игры может предложить Линдон Дайкс из КПР – этот форвард больше подходит на роль тарана, в то время как Че берет свое за счет скорости.

Раян Фрейзер, Энди Робертсон и Джон МакГинн

Портал Ttransfermakrt оценивает состав сборной Шотландии (версии ноябрьских матчей) в 260 млн. евро. Для сравнения состав Украины оценивается в 187 млн. евро.

Украина и Шотландия встречались дважды в отборе Евро-2008. На своем поле команда Блохина победила благодаря голам Кучера и Шевченко. В Глазго сильнее были шотландцы – 3:1. В том отборе Шотландия опередила Украину на семь очков.