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Фернанду Сантуш: Я убежден, что Португалия будет на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Тем не менее, специалист похвалил команду Турции

Фернанду Сантуш: Я убежден, что Португалия будет на ЧМ

Фото: uefa.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дал комментарий об итогах жеребьевки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022. "Игра с Турцией важна, чтобы выйти в финал и выиграть его", – приводит его слова RMC Sport.

"Мы должны сосредоточиться на матче с Турцией, на победе в этой игре. Это важная игра, чтобы выйти в финал и выиграть его. Жеребьевка такая, какая она есть.

Есть несколько положительных аспектов: например, возможность провести домашний матч, но для этого нужно победить Турцию.

Важно то, что мы сможем рассчитывать на поддержку болельщиков и избежим утомительных переездов. Эти поездки всегда даются непросто.

Теперь нужно хорошо подготовиться, чтобы показать хороший уровень в марте. У Турции очень хорошие игроки. Иногда их команда работает хорошо, иногда – нет. Это команда, которая всегда создает трудности.

Но я полностью убежден, что мы будем на чемпионате мира", – заявил специалист.

Напомним, что в полуфинале Португалия сыграет против команды Турции. Победитель этой пары встретится в финале с победителем матча Италия – Северная Македония.

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В статье: Италия Криштиану Роналду Португалия Турция Фернанду Сантуш Чемпионат мира 2022
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Источник:
Rmcsport.com

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
26.11.2021 в 22:07
Как Роналду, закатаешь рукава?
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