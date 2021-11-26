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Фернанду Сантуш: Я убежден, что Португалия будет на ЧМ
Тем не менее, специалист похвалил команду Турции
Фото: uefa.com / Автор: неизвестен
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дал комментарий об итогах жеребьевки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022. "Игра с Турцией важна, чтобы выйти в финал и выиграть его", – приводит его слова RMC Sport.
"Мы должны сосредоточиться на матче с Турцией, на победе в этой игре. Это важная игра, чтобы выйти в финал и выиграть его. Жеребьевка такая, какая она есть.
Есть несколько положительных аспектов: например, возможность провести домашний матч, но для этого нужно победить Турцию.
Важно то, что мы сможем рассчитывать на поддержку болельщиков и избежим утомительных переездов. Эти поездки всегда даются непросто.
Теперь нужно хорошо подготовиться, чтобы показать хороший уровень в марте. У Турции очень хорошие игроки. Иногда их команда работает хорошо, иногда – нет. Это команда, которая всегда создает трудности.
Но я полностью убежден, что мы будем на чемпионате мира", – заявил специалист.
Напомним, что в полуфинале Португалия сыграет против команды Турции. Победитель этой пары встретится в финале с победителем матча Италия – Северная Македония.
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