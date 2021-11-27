Бывший тренер сборной Польши: Мы хотели попасть в Россию

Бывший главный тренер сборной Польши Ежи Энгель прокомментировал жеребьевку полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2022, в котором "кадра" сыграет с Россией:

“Мы получили то, что хотели.

Большинство из нас хотели, чтобы мы попали в Россию в первой игре. Эта команда нам по силам. У них нет таких заметных игроков, как у нас.

Их команда находится на стадии перестройки, потому что они недавно сменили тренера. Станислав Черчесов больше не возглавляет эту команду. В первом туре нам очень повезло.

Однако следует помнить, что на данном этапе нет слабых команд.

Россияне довольны тем, что сыграют с нами на своем стадионе. Если мы выиграем этот матч, то будем дальше играть дома”, - сказал Энгель.