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Бывший тренер сборной Польши: Мы хотели попасть в Россию

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Считает, что это отличный жребий

Бывший тренер сборной Польши: Мы хотели попасть в Россию

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший главный тренер сборной Польши Ежи Энгель прокомментировал жеребьевку полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2022, в котором "кадра" сыграет с Россией:

“Мы получили то, что хотели.

Большинство из нас хотели, чтобы мы попали в Россию в первой игре. Эта команда нам по силам. У них нет таких заметных игроков, как у нас.

Их команда находится на стадии перестройки, потому что они недавно сменили тренера. Станислав Черчесов больше не возглавляет эту команду. В первом туре нам очень повезло.

Однако следует помнить, что на данном этапе нет слабых команд.

Россияне довольны тем, что сыграют с нами на своем стадионе. Если мы выиграем этот матч, то будем дальше играть дома”, - сказал Энгель.

Напомним, что Россия сыграет с Польшей на территории нашего северо-восточного агрессора 24 марта. Победитель этой пары затем встретится со Швецией или Австрией, которые зайдутся в параллельном полуфинале.

Отметим, что Ежи Энгель был главным тренером сборной Польши в 2000-2002 гг. Под его руководством "кадра" дважды встречалась с Украиной в отборе на ЧМ-2002, одержав победу и ничью. Тогда поляки вышли на Мундиаль, но заняли последнее место в группе вместе с Южной Кореей, Португалией и США.

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В статье: Польша Россия
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Источник:
polsatsport

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