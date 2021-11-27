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Бывший тренер сборной Польши: Мы хотели попасть в Россию
Считает, что это отличный жребий
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Бывший главный тренер сборной Польши Ежи Энгель прокомментировал жеребьевку полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2022, в котором "кадра" сыграет с Россией:
“Мы получили то, что хотели.
Большинство из нас хотели, чтобы мы попали в Россию в первой игре. Эта команда нам по силам. У них нет таких заметных игроков, как у нас.
Их команда находится на стадии перестройки, потому что они недавно сменили тренера. Станислав Черчесов больше не возглавляет эту команду. В первом туре нам очень повезло.
Однако следует помнить, что на данном этапе нет слабых команд.
Россияне довольны тем, что сыграют с нами на своем стадионе. Если мы выиграем этот матч, то будем дальше играть дома”, - сказал Энгель.
Напомним, что Россия сыграет с Польшей на территории нашего северо-восточного агрессора 24 марта. Победитель этой пары затем встретится со Швецией или Австрией, которые зайдутся в параллельном полуфинале.
Отметим, что Ежи Энгель был главным тренером сборной Польши в 2000-2002 гг. Под его руководством "кадра" дважды встречалась с Украиной в отборе на ЧМ-2002, одержав победу и ничью. Тогда поляки вышли на Мундиаль, но заняли последнее место в группе вместе с Южной Кореей, Португалией и США.
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