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Катарский критик, который был недоволен условиями труда рабочих на объектах ЧМ-2022, попал в тюрьму

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Суд длился меньше минуты

Катарский критик, который был недоволен условиями труда рабочих на объектах ЧМ-2022, попал в тюрьму

Фото: Qatar 2022/Supreme Committee via Getty Images

Новина українською

Критик Абдулла Ибхайс был лишен свободы на срок трех лет из-за его критики условий труда рабочих, работавших на объектах Чемпионата Мира-2022. Об этом сообщает норвежское издание nrk.ko.

Отметим, что это облегченное наказание, ведь в апреле он был арестован до пяти лет за неправильное использование госденежных средств. Суд на повторном слушании снизил срок лишения свободы

Семья Ибхайса в своем прессрелизе указала, что заседание длилось менее минуты, а сам приговор был необоснован.

Абдулла ранее работал в должности директора по коммуникациям организации Мундиаля в Катаре.

Напомним, что Чемпионат Мира-2022 станет первым, который пройдет не летом. Его проведение запланировано на ноябрь-декабрь.

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В статье: Чемпионат мира 2022
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Источник:
nrk.no

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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
18.12.2021 в 13:35
Небось проворовался, а когда взяли за яйца, начал петь за свободу и демократию.
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