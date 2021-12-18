Катарский критик, который был недоволен условиями труда рабочих на объектах ЧМ-2022, попал в тюрьму

Критик Абдулла Ибхайс был лишен свободы на срок трех лет из-за его критики условий труда рабочих, работавших на объектах Чемпионата Мира-2022. Об этом сообщает норвежское издание nrk.ko.

Отметим, что это облегченное наказание, ведь в апреле он был арестован до пяти лет за неправильное использование госденежных средств. Суд на повторном слушании снизил срок лишения свободы

Семья Ибхайса в своем прессрелизе указала, что заседание длилось менее минуты, а сам приговор был необоснован.

Абдулла ранее работал в должности директора по коммуникациям организации Мундиаля в Катаре.

Напомним, что Чемпионат Мира-2022 станет первым, который пройдет не летом. Его проведение запланировано на ноябрь-декабрь.