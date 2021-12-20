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Инфантино: ЧМ раз в 2 года принесет дополнительные 4,4 млрд долларов дохода за первый четырехлетний цикл

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

ФИФА начинает агитацию

Инфантино: ЧМ раз в 2 года принесет дополнительные 4,4 млрд долларов дохода за первый четырехлетний цикл

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, как проведение чемпионата мира раз в два года увеличит доходы. "Эти средства будут распределены между 211 ассоциациями-членами ФИФА", – заявил он.

Как сообщает организация, два независимых исследования прогнозируют улучшение экономической ситуации для 211 членов ФИФА, если женские и мужские ЧМ будут проводиться раз в два года. Результаты, полученные от Nielsen и OpenEconomics, представили на саммите ФИФА.

"Независимые эксперты сообщили, что переход на чемпионат мира раз в два года принесет в совокупности дополнительные 4,4 млрд долларов дохода за первый четырехлетний цикл. Эти средства будут распределены между 211 ассоциациями-членами ФИФА.

Дополнительный доход потенциально позволит увеличить финансирование на одного члена ФИФА с 6 млн до 25 млн долларов за первый четырехлетний цикл.

Наша цель – помочь сократить разрыв между членами ФИФА и дать как можно большему количеству ассоциаций более реальные шансы выступать на мировой арене", – сказал Инфантино.

Напомним, что национальные чемпионаты и клубы уже активно выступают против подобной реформы.

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В статье: Джанни Инфантино ФИФА Чемпионат Мира
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Источник:
fifa.com

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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
20.12.2021 в 23:15
Во-первых это не реально тяжело для игроков. А во-вторых как быть с отборами? С чемпионатом Европы, еврокубками и Лигой наций??? Мировая корона обесценится .
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Ol-g (Одесса)
20.12.2021 в 23:14
Да никто не сомневается, что это сделают, бабло же. Если бы игроки были железными, не уставали бы, то хорошо было бы и раз в шесть месяцев, и игры каждый день.
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Dimka26 (Чернигов)
20.12.2021 в 22:59
Да хоть сексильоны долларов принесет. Есть такое понятие - как принципы. Которыми фифа и футбольные клубы подтерлись давно. То они хотят лигу чемпионов каждый день, то чемпионат мира. Одни деньги в голове. А когда-то футбол был соревнованием идей, академий, тренерских тактик. Тогда даже трансферов как таковых не было. Итак чему мы сейчас пришли? У кого есть деньги - тот побеждает. Да какой это к черту спорт
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metall5291 (Kharkiv)
20.12.2021 в 22:45
Этому клоуну с его бандой все мало денег. Пусть сам бегает по полю со своим штабом каждые 2 года. Зрители, на это посмотреть, найдутся.
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Orest_ua (Kyiv)
20.12.2021 в 22:36
Nahoоi пошел, чепуха лысая
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