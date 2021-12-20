Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Инфантино: ЧМ раз в 2 года принесет дополнительные 4,4 млрд долларов дохода за первый четырехлетний цикл
ФИФА начинает агитацию
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, как проведение чемпионата мира раз в два года увеличит доходы. "Эти средства будут распределены между 211 ассоциациями-членами ФИФА", – заявил он.
Как сообщает организация, два независимых исследования прогнозируют улучшение экономической ситуации для 211 членов ФИФА, если женские и мужские ЧМ будут проводиться раз в два года. Результаты, полученные от Nielsen и OpenEconomics, представили на саммите ФИФА.
"Независимые эксперты сообщили, что переход на чемпионат мира раз в два года принесет в совокупности дополнительные 4,4 млрд долларов дохода за первый четырехлетний цикл. Эти средства будут распределены между 211 ассоциациями-членами ФИФА.
Дополнительный доход потенциально позволит увеличить финансирование на одного члена ФИФА с 6 млн до 25 млн долларов за первый четырехлетний цикл.
Наша цель – помочь сократить разрыв между членами ФИФА и дать как можно большему количеству ассоциаций более реальные шансы выступать на мировой арене", – сказал Инфантино.
Напомним, что национальные чемпионаты и клубы уже активно выступают против подобной реформы.
Популярное сейчас
- Динамо само виновато, что упустило зимнее чемпионство. Что говорить о грандах УПЛ по итогам полугодия
- Ингулец интересуется Шабановым, Кулачем и еще двумя игрока Динамо - СМИ
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
- Катарский критик, который был недоволен условиями труда рабочих на объектах ЧМ-2022, попал в тюрьму
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО
- Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО