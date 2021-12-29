Паулу Соуза покинул сборную Польши и продолжит работать во Фламенго

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза покинул свой пост, сообщает Globo Esporte. Португалец выплатил неустойку в размере 300 тысяч евро за досрочное расторжение контракта с Польским футбольным союзом.

Poland president announces Paulo Sousa to part ways with national team. The contract will be terminated with immediate effect, all signed and completed. ???????????????? #Poland



Paulo Sousa will be announced soon as new Flamengo manager, confirmed. ????⚫️ #Flamengo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2021

51-летний специалист продолжит карьеру в бразильском клубе "Фламенго", с которым уже заключил договор.

В марте сборная Польши проведет стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022. Против нее сыграет сборная России.