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Паулу Соуза покинул сборную Польши и продолжит работать во Фламенго

Чемпионат мира FIFA
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Он выплатил 300 тысяч евро неустойки

Паулу Соуза покинул сборную Польши и продолжит работать во Фламенго

Фото: ru.uefa.com

Новина українською

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза покинул свой пост, сообщает Globo Esporte. Португалец выплатил неустойку в размере 300 тысяч евро за досрочное расторжение контракта с Польским футбольным союзом.

51-летний специалист продолжит карьеру в бразильском клубе "Фламенго", с которым уже заключил договор.

В марте сборная Польши проведет стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022. Против нее сыграет сборная России.

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В статье: Польша Пауло Соуза Национальная сборная Польши
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Источник:
globo.com

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