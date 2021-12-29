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Паулу Соуза покинул сборную Польши и продолжит работать во Фламенго
Он выплатил 300 тысяч евро неустойки
Фото: ru.uefa.com
Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза покинул свой пост, сообщает Globo Esporte. Португалец выплатил неустойку в размере 300 тысяч евро за досрочное расторжение контракта с Польским футбольным союзом.
Poland president announces Paulo Sousa to part ways with national team. The contract will be terminated with immediate effect, all signed and completed. ???????????????? #Poland— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2021
Paulo Sousa will be announced soon as new Flamengo manager, confirmed. ????⚫️ #Flamengo
51-летний специалист продолжит карьеру в бразильском клубе "Фламенго", с которым уже заключил договор.
В марте сборная Польши проведет стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022. Против нее сыграет сборная России.
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