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Чеферин: ЧМ каждые 2 года уничтожит женский футбол, другие виды спорта. 75% болельщиков против
ФИФА приводила совсем другую статистику
Президент УЕФА Александер Чеферин в очередной раз высказался против проведения чемпионата мира каждые два года, как предлагает ФИФА. "Это просто плохая идея", – приводит его слова Swissinfo.
"Чтобы чемпионат мира был интересным, он должен проводиться каждые четыре года.
Кроме того, если он будет проводиться каждые два года, он уничтожит женский футбол, другие виды спорта, Олимпийские игры и так далее. Это просто плохая идея.
Чемпионат мира – крупнейшее футбольное событие, и он должен проводиться каждые четыре года. Совершенно очевидно, что около 75% болельщиков во всем мире отвергают идею проводить его каждые два года", – сказал Чеферин.
Также против этой идеи высказалось много деятелей футбольного мира. Среди них Гвардиола, глава Ла Лиги Тебас и другие.
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