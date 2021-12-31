Каннаваро может стать главным тренером сборной Польши

Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша получил предложение о назначении Фабио Каннаваро на пост главного тренера национальной команды, сообщает Interia Sport. Эта кандидатура всерьез рассматривается.

Ранее в СМИ упоминались следующие претенденты на пост главного тренера сборной Польши: Дик Адвокат, Юрген Клинсманн, Авраам Грант, Адам Навалка, Чеслав Михневич и другие.

Напомним, что ранее Фабио работал в качестве тренера в Азии. Он руководил "Аль-Ахли", "Гуанчжоу", "Ан-Наср", "Тяньцзинь" и сборной Китая. В 2019 году итальянец выиграл с "Эвергранд" чемпионат Китая, а в 2018-м – Суперкубок страны.