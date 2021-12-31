Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каннаваро может стать главным тренером сборной Польши
Агенты итальянца предложили его кандидатуру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша получил предложение о назначении Фабио Каннаваро на пост главного тренера национальной команды, сообщает Interia Sport. Эта кандидатура всерьез рассматривается.
Ранее в СМИ упоминались следующие претенденты на пост главного тренера сборной Польши: Дик Адвокат, Юрген Клинсманн, Авраам Грант, Адам Навалка, Чеслав Михневич и другие.
Напомним, что ранее Фабио работал в качестве тренера в Азии. Он руководил "Аль-Ахли", "Гуанчжоу", "Ан-Наср", "Тяньцзинь" и сборной Китая. В 2019 году итальянец выиграл с "Эвергранд" чемпионат Китая, а в 2018-м – Суперкубок страны.
Популярное сейчас
- Стали известны условия контракта Дениса Костышина с Александрией
- Палкин объяснил, почему Шахтер продлил контракт с Мораесом
- "Некоторые лидеры обезумели". Луческу высказался о конфликте Украины и России
- Паулу Соуза покинул сборную Польши и продолжит работать во Фламенго
- Bon Appétit. Даша Бондарь в бикини соблазняет своих фанатов райскими фруктами. ФОТО
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО