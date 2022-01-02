Танец Старого льва, или Как 38-летний Роже Милла заново открыл миру Африку

Эта история могла приключиться только в Африке и нигде больше.

Всесильный президент страны потребовал от главного тренера сборной немедленно вызвать на чемпионат мира 38-летнего форварда, доигрывавшего на острове посреди Индийского океана - именно так все и было!

Президента звали Поль Бийя, и даже сейчас в 88 лет он еще рулит Камеруном. Тренером же был Валерий Непомнящий - советский спец, попавший в Африку "по разнарядке сверху".

"Меня несколько раз оформляли на работу за границу в качестве тренера молодежек - то в Алжир, то в Тунис, то в Марокко, то в Суринам. Но каждый раз что-то срывалось. Для меня это уже стало чем-то несбыточным. И вдруг поступает сигнал: ты нужен молодежной сборной Камеруна. Какая, думаю, разница - Суринам, Камерун", - многообещающее начало!

А тут еще и диктатор-фанат с требованием вернуть в команду 38-летнего ветерана, давно завершившего международную карьеру. Что же делать?

World Cup ‘90: Cameroon manager Valery 'Nipo' Nepomnyashchy, Bari, 14 June 1990. pic.twitter.com/209rJpQy0r — A Football Archive* (@FootballArchive) April 17, 2020

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Вот так Роже Милла и поехал на мундиаль в Италию.

Партнеры? Почти все из африканских чемпионатов и низших лиг Франции. Они еле проползли квалификацию, причем после стартовых двух неудач все висело на волоске.

Глава местной федерации футбола перед выездом в Габон честно признался Непомнящему, что в случае фиаско его эвакуируют в СССР прямо оттуда, а затем "попытаются спасти от расправы жену". Тренеру страшно повезло, что матч закончился победой 3:1.

В Камерун не верил даже его вратарь: Жозеф-Антуан Белл по прибытии в Италию раскритиковал и тренера, и партнеров - мол, ни черта нам не светит.

Томас Нконо, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mark Leech/Offside

У Непомнящего опять не осталось выбора - он отправил легенду в запас, а на его место поставил Томаса Нконо из "Эспаньола". Того самого, которого Джиджи Буффон даже сегодня, в 43 года, называет первым и единственным кумиром в жизни.

Камерун не был готов к ЧМ, но сама судьба исправляла допущенные "Львами" ошибки, подталкивая к большим свершениям.

Их первый же матч - против Аргентины Диего Марадоны. Перед игрой пресса открыто насмехалась - типа, едите ли вы обезьян, или есть ли у вас шаманы и знахари в штабе? Франсуа Омам-Бийик, один из лидеров камерунцев, не выдержал:

"Можете говорить, что хотите, но я забью победный гол ударом головой. Это единственное, что важно".

И Камерун ложился костьми. Нехватку техники компенсировали беготней, ошибки прикрывали фолами. Сегодня они бы завершали всемером, но в 1990 году правила еще были лояльнее, и африканцы закончили матч "всего лишь" с двумя удалениями. Марадона, Каниджа и Бурручага ушли с поля в ссадинах, но самое важное - Камерун победил! Омам-Бийик действительно забил головой!

***

Роже Милла вышел тогда на последние 10 минут, чтобы успокоить молодых.

Уже на вторую игру с румынами Непомнящий выпустил его пораньше - и балканцы, ведомые Хаджи, Попеску и Лэкэтушем, бесславно капитулировали.

Первый гол Милла забил коряво - снес защитника в борьбе за мяч, прежде чем отправить его в ворота. Зато второй получился эстетским - рывок по правому полуфлангу, своевременный пас на ход, мощный удар под перекладину.

Тогда-то Роже и станцевал с угловым флагом - пожалуй, самое необычное празднование, которое только видели в Бари:

"Сам танец пришел мне в голову, когда я забил в ворота Румынии. Это было что-то на уровне инстинктов. Я не загадывал заранее станцевать, ведь даже не был уверен, что тренер выпустит меня на поле".

Но Непомнящий выпустил и вообще не удивился танцу. Однажды перед ЧМ ему донесли, что вся команда отправилась в ночной клуб. Разъяренный тренер приехал на место, и что же? Все футболисты были трезвы, а капитан Стефен Татав просто подошел и сказал:

"Валери, мы сейчас дотанцуем и вернемся. Для нас это важно".

Такая вот культура, такая вот Африка. А не шаманы и обезьянье мясо.

***

После матча с румынами о Милла заговорили на каждом углу.

Это сейчас Google знает все про всех. 30-40 лет назад фанаты в Италии, Англии и Германии понятия не имели, что Роже сделал отличную карьеру во Франции. В "Монако", правда, не заиграл из-за травм, зато вытащил из ямы "Сент-Этьен", много забил за "Бастию", составил шикарную связку с Лораном Бланом в "Монпелье".

Они с Милла вечно друг друга подкалывали через прессу, и это страшно веселило Луи Николлена, который уверял, мол, Роже был бы похож на моего сына, не будь он черный.

Францию форвард покинул с двумя выигранными Кубками и сотней забитых голов - отличный рекорд, только до ЧМ о нем и не подозревали.

Quién lo pensaría! Valderrama y Roger Milla compañeros.

El Montpellier del 88.

Agreguen Laurent Blanc y Julio César. pic.twitter.com/5iS231CijR — César Enzo (@CesarEnzo) October 30, 2014

Не знали даже того, что его настоящая фамилия - Миллер. Клерк, выдавший свидетельство о рождении, оказался малограмотен, вот и получилось "Милла". Смешно.

Зато Колумбии в 1/8 финала было совершенно не до смеха. Камерун сдерживал Вальдерраму так же брутально, как Марадону в группе, и долгое время игра шла без моментов. Зажег ее, конечно, Роже. Первый гол - чистое индивидуальное мастерство: хороший пас, одно ложное движение и удар под перекладину с левой ноги.

Второй же мяч легендарен сам по себе. Вы же помните, как Роже обокрал вышедшего к центру поля Рене Игиту, правда?

Самое смешное, что Европу манера колумбийского вратаря шокировала, а Милла - нет! В "Монпелье" он наслышался от Вальдеррамы, что есть у них в стране один сумасшедший, который постоянно выходит к центру поля, и если его вовремя накрыть, то…

В общем, зря Карлос все это рассказал.

***

Сказка Камеруна тогда оборвалась на Англии - наверное, это было неизбежно.

На ЧМ-90 в старте "Трех Львов" выходили одновременно Гари Линекер, Крис Уоддл, Дэвид Платт, Джон Барнс и Пол Гаскойн. Гленн Ходдл проиграл конкуренцию и его даже не взяли! Если это не "золотое поколение", то кто тогда?

Тем не менее, мир болел вовсе не за английских звезд - с ними все и так было понятно. Даже при счете 1:0 в пользу европейцев все ждали танца Милла.

Непомнящий был посредственным тренером и не сделал карьеры, но тут даже он почувствовал - надо! Роже он на сей раз выделил почти тайм - в его-то 38 лет!

И вот он вышел. Мягкие, кошачьи движения; точные передачи, скоростной дриблинг - Милла на том ЧМ играл, будто камерунский Марадона. Англичане остолбенело смотрели, как Роже вбежал в штрафную справа и вышли из анабиоза лишь после фола Гаскойна - пенальти! Эммануэль Кунде с точки шансов Шилтону не оставил.

Прошло еще минут 10 - и Камерун уже впереди! Опять все сделал Милла - отошел вглубь, принял мяч, развернулся и разрезным пасом вывел на ворота Эжена Экеке - 2:1!

Англия тогда взяла свое лишь в дополнительное время благодаря двум пенальти - Камерун так и не научился защищаться без фолов. Или все же фавориту подсудили?

***

В принципе, это и неважно. Домой Непомнящий и "Львы" вернулись национальными героями.

"Из аэропорта на шести кабриолетах мы поехали в отель - зигзагами через весь город. И везде толпы народа - мне показалось, там была вся страна. Эти 3-4 километра мы ехали часа два с половиной. Такого обожания, энтузиазма я, наверное, больше в жизни не видел. Просто не описать!" - тренер не скрывает эмоций и 30 лет спустя.

Милла уже тогда стал живой легендой. Его танец повторяли по всему миру; в его честь называли улицы, с ним делали интервью, про него писали книги.

На этом драйве он поиграл еще один цикл и даже забил на ЧМ-94 - кажется, этот рекорд невозможно будет побить. 42 года - чудеса!

Роже уверен, что продержался так долго благодаря генам и отсутствию вредных привычек. Африканцы с детства едят только натуральную еду - рис, рыбу, белое мясо; на вредную газировку и прочие углеводы нету денег. Видели рацион Роналду? Это он и есть - только Криш еще и платит за него модным диетологам.

Сегодня Африка вторгается в нашу жизнь едой, музыкой, татуировками; звездами футбола, родившимися в Европе, которые гордо едут посреди сезона на КАН выступить за родину своих предков.

Раньше было иначе. На ЧМ-74 пресса называла "тупым зверем" Мвепу Илунгу, который в матче с Бразилией при счете 0:3 выбросился из стенки и выбил мяч на трибуны до свистка арбитра. Они не знали - диктатор Заира Джозеф Мобуту перед игрой пригрозил, что в случае поражения с разницей более трех голов футболистов не пустят домой.

Роже Милла и Андрес Иньеста, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Valerio Pennicino

Поль Бийя тоже не сахар и заслужено входит в число наихудших политиков мира, но одно хорошее дело он все же сделал - тот телефонный звонок Непомнящему.

Выступление Милла, его голы и танцы помогли миру заново открыть для себя Африку, и это сделало его заметно понятнее, уютнее и просто добрее.