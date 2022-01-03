  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Джанни Инфантино: Евро тоже можно проводить раз в два года
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джанни Инфантино: Евро тоже можно проводить раз в два года

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

ФИФА продолжает гнуть свою линию

Джанни Инфантино: Евро тоже можно проводить раз в два года

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что проведение чемпионата мира раз в два года это не его предложение, а также существует вариант с таким же форматом проведения чемпионата Европы.

"Для начала я хотел бы прояснить, что проведение чемпионата мира раз в два года – это не мое предложение. 88% членов Конгресса ФИФА, включая большинство европейских стран, проголосовали за проведение исследования об осуществимости такой реформы.

Мы провели очень серьезное исследование, которые показало, что со спортивной точки зрения чемпионат мира можно проводить каждые два года. В таком случае станет меньше матчей для сборных, но мы будем чаще видеть игры, которые вызовут много эмоций. Евро тоже можно проводить каждые два года.

Италия очень часто играет на чемпионатах мира, и этот турнир очень сильно влияет на страну со спортивной точки зрения. Но у многих стран нет такого везения, потому что на турнир попадают лишь 32 команды.

100 лет назад решили, что чемпионат мира нужно проводить раз в четыре года. Тогда в футбол играли лишь в 40 странах мира – в Европе и Южной Америке. Сегодня же у нас более 200 сборных. Эту ситуацию необходимо учитывать.

Экономический эффект будет положительным для всех", – сказал Инфантино для Radio Anch’io Sport.

Напомним, что прошлым летом ФИФА предложила проводить чемпионат мира раз в 2 года. Согласно их опросам, большинство болельщиков за изменение формата.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джанни Инфантино УЕФА ФИФА Чемпионат Мира Евро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.sky.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
03.01.2022 в 21:50
Также любой внутренний чемпионат можно проводить дважды в год. Сократить чемпионат в два раза, уменьшить количество проходных - коммерчески не привлекательных игр, тем самым увеличить прибыль в 2 раза! А на фоне проведения Евро и ЧМ каждые 2 года, то вообще будет золотой дождь!
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
03.01.2022 в 21:04
Надо попробовать, если эксперимент не удастся, вернуться к старому варианту
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...