Джанни Инфантино: Евро тоже можно проводить раз в два года

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что проведение чемпионата мира раз в два года это не его предложение, а также существует вариант с таким же форматом проведения чемпионата Европы.

"Для начала я хотел бы прояснить, что проведение чемпионата мира раз в два года – это не мое предложение. 88% членов Конгресса ФИФА, включая большинство европейских стран, проголосовали за проведение исследования об осуществимости такой реформы.

Мы провели очень серьезное исследование, которые показало, что со спортивной точки зрения чемпионат мира можно проводить каждые два года. В таком случае станет меньше матчей для сборных, но мы будем чаще видеть игры, которые вызовут много эмоций. Евро тоже можно проводить каждые два года.

Италия очень часто играет на чемпионатах мира, и этот турнир очень сильно влияет на страну со спортивной точки зрения. Но у многих стран нет такого везения, потому что на турнир попадают лишь 32 команды.

100 лет назад решили, что чемпионат мира нужно проводить раз в четыре года. Тогда в футбол играли лишь в 40 странах мира – в Европе и Южной Америке. Сегодня же у нас более 200 сборных. Эту ситуацию необходимо учитывать.

Экономический эффект будет положительным для всех", – сказал Инфантино для Radio Anch’io Sport.

Напомним, что прошлым летом ФИФА предложила проводить чемпионат мира раз в 2 года. Согласно их опросам, большинство болельщиков за изменение формата.