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Зато 38-летний Алвеш в заявке. Защитник Атлетико не вызван в сборную Бразилии из-за неполной вакцинации

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Зато 38-летний Алвеш в заявке. Защитник Атлетико не вызван в сборную Бразилии из-за неполной вакцинации

CBF

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Известен состав национальной сборной Бразилии на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022. Отметим, что "пентакампеоны" сыграют с Эквадором (28 января) и Парагваем (1 февраля).

В состав команды не попали игроки питерского "Зенита" Малком и Клаудиньо, в сентябре они со скандалом покинули расположение сборной. Защитник "Атлетико" Ренан Лоди не был вызван, так как не прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Для въезда в Эквадор необходимо иметь две дозы вакцины, а у Лоди – только одна.

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Уэвертон ("Палмейрас");

Защитники: Дани Алвеш ("Барселона"), Эмерсон ("Тоттенхэм"), Алекс Сандро ("Ювентус"), Алекс Теллес ("Манчестер Юнайтед"), Эдер Милитао ("Реал"), Маркиньос ("ПСЖ"), Габриэл Магальяэс ("Арсенал"), Тьяго Силва ("Челси");

Полузащитники: Каземиро ("Реал"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Фред ("МЮ"), Жерсон ("Марсель"), Филиппе Коутиньо ("Астон Вилла"), Бруно Гимараэс, Лукас Пакета (оба – "Лион");

Нападающие: Рафинья ("Лидс"), Антони ("Аякс"), Эвертон Рибейро ("Фламенго"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Матеус Кунья ("Атлетико"), Габриэл Барбоза ("Фламенго"), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – "Реал").

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В статье: Бразилия Ренан Лоди
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Источник:
globo.com

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