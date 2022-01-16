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Президент ФИФА Инфантино переехал жить в Катар

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

Босс ФИФА редко появляется в Швейцарии и отдал своих дочерей в школу в эмирате 

Президент ФИФА Инфантино переехал жить в Катар

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Президент ФИФА Джанни Инфантино выбрал для постоянного места жительства страну-организатора ЧМ-2022.

Как пишет швейцарский таблоид SonntagsBlick, Инфантино арендовал дом в Дохе в октябре и живет в нем со своей семьей. Две из четырех его дочерей ходят в школу в Катаре.

Blick рассказывает, что слухи о переезде Инфантино в Катар ходили уже несколько месяцев, но ФИФА выступала с опровержением этой информации. Но в этот раз организация признала, что Инфантино арендовал дом в Дохе, в котором живет его семья. Пресс-секретарь ФИФА утверждает, что Инфантино продолжает работать в штаб-квартире организации в Цюрихе, но по словам инсайдеров 51-летний функционер редко появляется в офисе.

ФИФА утверждает, что Инфантино должен регулярно быть в Дохе, чтобы помогать в организации турнира, но по словам экспертов, указывает Blick, в этом нет необходимости, так как президент в целом выполняет представительные функции.

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Blick рассказывает и о “тайных встречах” Джанни Инфантино с бывшим федеральным прокурором Швейцарии Михэалем Лаубером, который расследовал нарушения при присуждении Катару право провести ЧМ-2022.

Встречи с Лаубером проходили в Берне в отеле Schweizerhof, который принадлежит Эмиру Катару. Разговор происходил в так званной “комнате для встреч III”, за стеной которой находится посольство Катара в Швейцарии. На одну из встреч Инфантино прилетел на частном самолете шейха Тамим бен Хамад бин Халифа Аль Тани, Эмира Катара.

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В статье: Джанни Инфантино ФИФА ЧМ-2022 Катар Чемпионат Мира-2022
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Комментарии (4)
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Chuzman
16.01.2022 в 15:38
100 пудов в 1/8 финала Катар, по пенальти обыграет Испанию.
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0
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С.Карпович. (Ланівці)
16.01.2022 в 14:58
Бабло переможе зло
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+1
0
Caballero (DC)
16.01.2022 в 14:54
Инфантино: "Да пошли вы все!...".
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0
0
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ascent (Луксор)
16.01.2022 в 14:36
Нормальный откат, на всю жизнь хватит...
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+2
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