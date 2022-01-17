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ФИФА аннулировала желтые карточки игроков, которые будут участвовать в стыках
Тем не менее, удаления остаются в силе
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ФИФА аннулировала желтые карточки 107 игроков сборных, которые будут участвовать в стыковых матчах отбора ЧМ-2022, сообщает BBC.
Футболисты, получившие предупреждения в полуфиналах стыков, смогут принять участие в финалах в случае победы их команды. Удаления игроков остаются в силе.
Напомним, что полуфинальные стыковые матчи отбора ЧМ-2022 состоятся 24 марта.
Сборной Украины в полуфинале предстоит сыграть против Шотландии, а в случае победы – с кем-то из пары Уэльс – Австрия.
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