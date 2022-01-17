  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. ФИФА аннулировала желтые карточки игроков, которые будут участвовать в стыках
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИФА аннулировала желтые карточки игроков, которые будут участвовать в стыках

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Тем не менее, удаления остаются в силе

ФИФА аннулировала желтые карточки игроков, которые будут участвовать в стыках

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

ФИФА аннулировала желтые карточки 107 игроков сборных, которые будут участвовать в стыковых матчах отбора ЧМ-2022, сообщает BBC.

Футболисты, получившие предупреждения в полуфиналах стыков, смогут принять участие в финалах в случае победы их команды. Удаления игроков остаются в силе.

Напомним, что полуфинальные стыковые матчи отбора ЧМ-2022 состоятся 24 марта.

Сборной Украины в полуфинале предстоит сыграть против Шотландии, а в случае победы – с кем-то из пары Уэльс – Австрия.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины ФИФА Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bbc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.01.2022 в 19:16
Ануляторы
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...