Салах против Мане. Жеребьевка плей-офф отбора Африки на ЧМ 2022

Состоялась жеребьевка финального раунда отбора на Чемпионат мира 2022 среди африканских команд.

Пары соперников определяли известные в прошлом форварды АПЛ Эммануэль Адебайор и Эль-Хадж Диуф.

Победитель каждого противостояния получит прямую путевку на предстоящий мундиаль в Катаре.

???? Some BIG games in Africa's final round!



???? Which five teams will advance to Qatar 2022?@CAF_Online | #WorldCup | #WCQ pic.twitter.com/Jbp6ctZVN8