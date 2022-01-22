Чемпионат мира FIFA
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Салах против Мане. Жеребьевка плей-офф отбора Африки на ЧМ 2022
5 пар - 5 путевок на мундиаль
Состоялась жеребьевка финального раунда отбора на Чемпионат мира 2022 среди африканских команд.
Пары соперников определяли известные в прошлом форварды АПЛ Эммануэль Адебайор и Эль-Хадж Диуф.
- Египет - Сенегал
- Камерун - Алжир
- Гана - Нигерия
- ДР Конго - Марокко
- Мали - Тунис
Победитель каждого противостояния получит прямую путевку на предстоящий мундиаль в Катаре.
???? Some BIG games in Africa's final round!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 22, 2022
???? Which five teams will advance to Qatar 2022?@CAF_Online | #WorldCup | #WCQ pic.twitter.com/Jbp6ctZVN8
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