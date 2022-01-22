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Салах против Мане. Жеребьевка плей-офф отбора Африки на ЧМ 2022

Чемпионат мира FIFA
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5 пар - 5 путевок на мундиаль

Салах против Мане. Жеребьевка плей-офф отбора Африки на ЧМ 2022

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Состоялась жеребьевка финального раунда отбора на Чемпионат мира 2022 среди африканских команд.

Пары соперников определяли известные в прошлом форварды АПЛ Эммануэль Адебайор и Эль-Хадж Диуф.

  • Египет - Сенегал
  • Камерун - Алжир
  • Гана - Нигерия
  • ДР Конго - Марокко
  • Мали - Тунис

Победитель каждого противостояния получит прямую путевку на предстоящий мундиаль в Катаре.

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В статье: Алжир Гана Камерун Нигерия Сенегал Египет Марокко Мали ДР Конго Тунис
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