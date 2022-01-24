Йозеф Блаттер о ЧМ в Катаре: Я чувствовал, что это плохое решение, но я был связан этим

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выразил сожаление по поводу того, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре. "Нужно было лучше читать доклад комиссии", – приводит его слова Europe 1.

"Я сожалел об этом, когда объявил. Потом мы поняли, что будет непросто.

Нужно было лучше читать доклад специальной комиссии, возглавляемой чилийцем (главой Международной организации труда с 1999 по 2012 год был Хуан Сомавия – прим. Sports.ru). Там говорилось, что мы не можем играть в Катаре из-за климатических условий, а также потому, что страна маленькая. 32 команды в маленькой стране – это сложно.

Я чувствовал, что это плохое решение, но я был связан этим решением.

Мы работали над подготовкой к чемпионату мира и каждый день поступали жалобы, указывающие на (жестокое) обращение с рабочими. Было тяжело.

Но пересмотреть решение исполкома, тем более, что Комитет ФИФА по этике провел исследование... Майкл Гарсия (бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА) заявил, что при выборах страны-хозяйки этого ЧМ не было коррупции.

Мы могли бы отменить чемпионат мира в Катаре. Но особых причин увозить турнир из страны у меня не было. После доклада мы подтвердили присуждение Катару ЧМ", – сказал Блаттер.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре критикуется за несоблюдение правил безопасности, что привело к высокой смертности на строительстве футбольных объектов к турниру.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.