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Йозеф Блаттер о ЧМ в Катаре: Я чувствовал, что это плохое решение, но я был связан этим

Чемпионат мира FIFA
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Откровения бывшего главы ФИФА

Йозеф Блаттер о ЧМ в Катаре: Я чувствовал, что это плохое решение, но я был связан этим

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выразил сожаление по поводу того, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре. "Нужно было лучше читать доклад комиссии", – приводит его слова Europe 1.

"Я сожалел об этом, когда объявил. Потом мы поняли, что будет непросто.

Нужно было лучше читать доклад специальной комиссии, возглавляемой чилийцем (главой Международной организации труда с 1999 по 2012 год был Хуан Сомавия – прим. Sports.ru). Там говорилось, что мы не можем играть в Катаре из-за климатических условий, а также потому, что страна маленькая. 32 команды в маленькой стране – это сложно.

Я чувствовал, что это плохое решение, но я был связан этим решением.

Мы работали над подготовкой к чемпионату мира и каждый день поступали жалобы, указывающие на (жестокое) обращение с рабочими. Было тяжело.

Но пересмотреть решение исполкома, тем более, что Комитет ФИФА по этике провел исследование... Майкл Гарсия (бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА) заявил, что при выборах страны-хозяйки этого ЧМ не было коррупции.

Мы могли бы отменить чемпионат мира в Катаре. Но особых причин увозить турнир из страны у меня не было. После доклада мы подтвердили присуждение Катару ЧМ", – сказал Блаттер.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре критикуется за несоблюдение правил безопасности, что привело к высокой смертности на строительстве футбольных объектов к турниру.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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В статье: Йозеф Блаттер Катар Чемпионат мира 2022
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Источник:
tribuna.com

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Комментарии (5)
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metall5291 (Kharkiv)
24.01.2022 в 20:08
Тот еще лицемер и коррупционер в одном лице.
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0
0
Dalskyi (Sviaschene)
24.01.2022 в 20:05
Так саме як голосували за зимові олімпійські ігри в теплому Сочі. Мокшонське бабло рєшаєт.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.01.2022 в 19:39
Какие они все бедные и подневольные.....
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
24.01.2022 в 19:18
Отримав відкат не хилий тому і зв'язаний...
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+1
0
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Виталий1981 (Україна)
24.01.2022 в 19:14
"Я сожалел об этом, когда объявил." "Я чувствовал, что это плохое решение, но я был связан этим решением." Ну прямо как в анекдоте - е*ал и плакал.
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+3
0


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