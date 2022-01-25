Венгер о ЧМ раз в 2 года: Сегодня людей нужно постоянно кормить важными событиями

Арсен Венгер после благотворительного матча в Монако в очередной раз защитил свой проект проведения чемпионата мира каждые два года. "Наш проект правда переворачивает весь календарь с ног на голову", – приводит его слова L`Equipe.

"Решать будет мир футбола. Меня попросили организовать международный календарь, но вы должны знать, что до 2028 и даже практически до 2030 года ничего не изменится, потому что ЧМ-2026 и Евро-2028 уже запланированы. После этого федерации примут решение.

Я предлагаю организовать календарь таким образом, чтобы было меньше точек трения между клубами и сборными, сгруппировав отборочные матчи и организовав крупные соревнования в конце сезона. Мы все были воспитаны в этой системе с четырехлетними циклами. Мир футбола сопротивляется изменениям, и это правда, что наш проект переворачивает весь календарь с ног на голову.

Но если вы посмотрите на молодое поколение, молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет, у них не такое восприятие времени и не тот спрос на события. Я думаю, сегодня людей нужно постоянно кормить важными событиями, потому что они к этому привыкли. Посмотрим, до 2024 года решится", – подытожил Венгер.