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ФИФА предложат ограничить агентскую комиссию за сделки
Предполагается масштабное ужесточение правил ведения агентской деятельности
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Комитет по управлению футболом от Совета Европы в лице Лорда Джорджа Фокса в среду представит отчет, согласно которому собираются ограничить агентскую деятельность. На заседании будет присутствовать президент ФИФА Джанни Инфантино.
Сообщается, что отчет содержит следующие предложения:
– ограничение суммы комиссии агенту за сделку. В частности, предлагается установить лимит в 10 млн долларов комиссии агенту за сделку, где он действует от имени продающего клуба;
– создание системы солидарных выплат, которая позволит перераспределить средства от топ-клубов в пользу меньших команд;
– регистрация, прозрачность и оценка всех комиссий и сборов, получаемых агентами.
Заседание Совета Европы пройдет в среду, 26 января.
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