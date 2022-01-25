ФИФА предложат ограничить агентскую комиссию за сделки

Комитет по управлению футболом от Совета Европы в лице Лорда Джорджа Фокса в среду представит отчет, согласно которому собираются ограничить агентскую деятельность. На заседании будет присутствовать президент ФИФА Джанни Инфантино.

Сообщается, что отчет содержит следующие предложения:

– ограничение суммы комиссии агенту за сделку. В частности, предлагается установить лимит в 10 млн долларов комиссии агенту за сделку, где он действует от имени продающего клуба;

– создание системы солидарных выплат, которая позволит перераспределить средства от топ-клубов в пользу меньших команд;

– регистрация, прозрачность и оценка всех комиссий и сборов, получаемых агентами.

Заседание Совета Европы пройдет в среду, 26 января.