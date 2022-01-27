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Тренер сборной Аргентины: Месси сказал мне, что коронавирус сильно на него повлиял

Чемпионат мира FIFA
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Ковидные новости

Тренер сборной Аргентины: Месси сказал мне, что коронавирус сильно на него повлиял

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник "альбиселесте" Лионель Скалони рассказал, почему 34-летний нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не был вызван на поединки квалификации ЧМ-2022 против Чили (28 января) и Колумбии (2 февраля).

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"Очевидно, что все мы хотели бы, чтобы Месси приехал в сборную. Я разговаривал с ним, и он сказал мне, что коронавирус сильно на него повлиял. Важно, чтобы он восстановился, и поэтому я решил, что лучше всего для него сейчас будет остаться в клубе".

В отсутствие Месси тренерский штаб сборной Аргентины планирует доверить капитанскую повязку Анхелю Ди Марии, об этом сообщил в своем Твиттере журналист Рой Немер.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Анхель Ди Мария Лионель Скалони
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Источник:
Marca

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