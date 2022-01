Тренер сборной Аргентины: Месси сказал мне, что коронавирус сильно на него повлиял

Наставник "альбиселесте" Лионель Скалони рассказал, почему 34-летний нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не был вызван на поединки квалификации ЧМ-2022 против Чили (28 января) и Колумбии (2 февраля).

В отсутствие Месси тренерский штаб сборной Аргентины планирует доверить капитанскую повязку Анхелю Ди Марии, об этом сообщил в своем Твиттере журналист Рой Немер.

Ángel Di María, just like he did against Uruguay, is expected to captain Argentina in the absence of Lionel Messi. pic.twitter.com/SUBEvbTi5F