Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер сборной Аргентины: Месси сказал мне, что коронавирус сильно на него повлиял
Ковидные новости
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "альбиселесте" Лионель Скалони рассказал, почему 34-летний нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не был вызван на поединки квалификации ЧМ-2022 против Чили (28 января) и Колумбии (2 февраля).
"Очевидно, что все мы хотели бы, чтобы Месси приехал в сборную. Я разговаривал с ним, и он сказал мне, что коронавирус сильно на него повлиял. Важно, чтобы он восстановился, и поэтому я решил, что лучше всего для него сейчас будет остаться в клубе".
#SelecciónMayor Lionel Scaloni ????️: "Es evidente que nos encantaría que Messi este acá. Charlé con él y me dijo que el COVID lo afectó bastante. Es importante que se ponga bien, y por eso decidí que lo mejor era que se quedara en su club". pic.twitter.com/rJF6gyMLfc— Selección Argentina ???????? (@Argentina) January 26, 2022
В отсутствие Месси тренерский штаб сборной Аргентины планирует доверить капитанскую повязку Анхелю Ди Марии, об этом сообщил в своем Твиттере журналист Рой Немер.
Ángel Di María, just like he did against Uruguay, is expected to captain Argentina in the absence of Lionel Messi. pic.twitter.com/SUBEvbTi5F— Roy Nemer (@RoyNemer) January 26, 2022
Популярное сейчас
- Определились все участники 1/4 Кубка Африки
- Ворскла усилилась центрбеком сборной Северной Македонии
- Карпаты представили трех опытных новичков
- Езерский: Шевченко ставит на весы свою дальнейшую тренерскую карьеру
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО