Тренер сборной Аргентины: Месси сказал мне, что коронавирус сильно на него повлиял

Наставник "альбиселесте" Лионель Скалони рассказал, почему 34-летний нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не был вызван на поединки квалификации ЧМ-2022 против Чили (28 января) и Колумбии (2 февраля).

"Очевидно, что все мы хотели бы, чтобы Месси приехал в сборную. Я разговаривал с ним, и он сказал мне, что коронавирус сильно на него повлиял. Важно, чтобы он восстановился, и поэтому я решил, что лучше всего для него сейчас будет остаться в клубе".

#SelecciónMayor Lionel Scaloni ????️: "Es evidente que nos encantaría que Messi este acá. Charlé con él y me dijo que el COVID lo afectó bastante. Es importante que se ponga bien, y por eso decidí que lo mejor era que se quedara en su club". pic.twitter.com/rJF6gyMLfc — Selección Argentina ???????? (@Argentina) January 26, 2022

В отсутствие Месси тренерский штаб сборной Аргентины планирует доверить капитанскую повязку Анхелю Ди Марии, об этом сообщил в своем Твиттере журналист Рой Немер.