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Президент ФИФА считает, что проведение ЧМ раз в 2 года поможет решить проблему наплыва беженцев

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Джанни на связи

Президент ФИФА считает, что проведение ЧМ раз в 2 года поможет решить проблему наплыва беженцев

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о преимуществах проведения чемпионата мира по футболу раз в 2 года. Функционер считает, что Мундиаль по такой схеме поможет справиться с проблемой наплыва африканских беженцев в Европу.

"Нам нужно найти способы охватить весь мир, дать надежду африканцам. Им не нужно пересекать Средиземное море в поисках лучшей жизни. Многие из них находят смерть в море. Мы должны дать им возможности и чувство собственного достоинства".

Ближайший турнир пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.

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В статье: Джанни Инфантино Чемпионат Мира
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Источник:
dw.com

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Комментарии (10)
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oleg.m.3972 (Харьков)
27.01.2022 в 11:17
А также: 1. Проблему голода в Африке. 2. Перенаселения в Индии. 3. Отсутствия воды в пустыне Сахара.
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+4
0
мы за динамо (киев)
27.01.2022 в 11:54
і рубці рассосюцца
Ответить
+3
0
Acsakal (Kharkiv)
27.01.2022 в 12:56
...разом з останніми звивинами мозку...
+1
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
27.01.2022 в 11:12
Джанни ,живя в Катаре, считает что что вместо "много денег" должно быть "очень много денег"
Ответить
+3
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
27.01.2022 в 11:01
И все ЧМ проводить в африке, сказочный долб.б.
Ответить
+4
0
Thiirane2 (Днепр)
27.01.2022 в 10:52
Уничтожение Мордора поможет решить проблему беженцев. Ну а пока чемоданы с американскими рублями из газпрома решают проблемы Джанни.
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+6
-2
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
27.01.2022 в 11:11
Красиво сказано!
Ответить
+5
-1
DesnaUA (Чернигов)
27.01.2022 в 11:27
Сколеновстанцы на ветке минусуют)
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+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.01.2022 в 10:49
Вот он сверхразум!
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+1
0
Acsakal (Kharkiv)
27.01.2022 в 12:57
Це супердупа.
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0
0


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