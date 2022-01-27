Президент ФИФА считает, что проведение ЧМ раз в 2 года поможет решить проблему наплыва беженцев

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о преимуществах проведения чемпионата мира по футболу раз в 2 года. Функционер считает, что Мундиаль по такой схеме поможет справиться с проблемой наплыва африканских беженцев в Европу.

"Нам нужно найти способы охватить весь мир, дать надежду африканцам. Им не нужно пересекать Средиземное море в поисках лучшей жизни. Многие из них находят смерть в море. Мы должны дать им возможности и чувство собственного достоинства".

Ближайший турнир пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.