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Президент ФИФА считает, что проведение ЧМ раз в 2 года поможет решить проблему наплыва беженцев
Джанни на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о преимуществах проведения чемпионата мира по футболу раз в 2 года. Функционер считает, что Мундиаль по такой схеме поможет справиться с проблемой наплыва африканских беженцев в Европу.
"Нам нужно найти способы охватить весь мир, дать надежду африканцам. Им не нужно пересекать Средиземное море в поисках лучшей жизни. Многие из них находят смерть в море. Мы должны дать им возможности и чувство собственного достоинства".
Ближайший турнир пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.
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