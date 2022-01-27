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"Вырвали из контекста". Инфантино извинился за слова об африканцах, море и ЧМ по схеме "раз в 2 года"
Давайте разбираться
FIFA
Президент ФИФА Джанни Инфантино принес свои извинения за слова, сказанные в рамках выступления в Европейском совете. В частности, функционер аргументировал потенциальное проведение Мундиаля раз в два года тем, что такая инициатива поможет преодолеть миграционный кризис. Подробнее читайте по ссылке ниже:
"Учитывая, что некоторые фразы, сделанные мною, были неверно истолкованы и вырваны из контекста, я хотел бы все уточнить. В моем выступлении подразумевался более общий посыл. Каждый человек, имеющий право принимать решения, несет ответственность за помощь в улучшении жизни людей по всему миру".
"Большие возможности, в том числе в Африке (но, конечно, не только на этом континенте) – должны позволить людям жить лучше в своих странах. Это был общий комментарий, который не имел прямого отношения к потенциальному проведению чемпионата мира по футболу каждые два года".
FIFA President Gianni Infantino: “Given that certain remarks made by me before the Council of Europe earlier today appear to have been misinterpreted and taken out of context,— FIFA Media (@fifamedia) January 26, 2022
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