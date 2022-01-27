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"Вырвали из контекста". Инфантино извинился за слова об африканцах, море и ЧМ по схеме "раз в 2 года"

Чемпионат мира FIFA
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"Вырвали из контекста". Инфантино извинился за слова об африканцах, море и ЧМ по схеме "раз в 2 года"

FIFA

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Президент ФИФА Джанни Инфантино принес свои извинения за слова, сказанные в рамках выступления в Европейском совете. В частности, функционер аргументировал потенциальное проведение Мундиаля раз в два года тем, что такая инициатива поможет преодолеть миграционный кризис. Подробнее читайте по ссылке ниже:

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"Учитывая, что некоторые фразы, сделанные мною, были неверно истолкованы и вырваны из контекста, я хотел бы все уточнить. В моем выступлении подразумевался более общий посыл. Каждый человек, имеющий право принимать решения, несет ответственность за помощь в улучшении жизни людей по всему миру".

"Большие возможности, в том числе в Африке (но, конечно, не только на этом континенте) – должны позволить людям жить лучше в своих странах. Это был общий комментарий, который не имел прямого отношения к потенциальному проведению чемпионата мира по футболу каждые два года".

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В статье: Джанни Инфантино Чемпионат Мира
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkiv)
27.01.2022 в 12:46
"Ви все не так зрозуміли... Це було вирвано з контексту..." Інфантильний часом не з балалайні походить? Там постійно так виправдовують будь-які зашквари.
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