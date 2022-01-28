Отбор на ЧМ. Южная Америка. Суарес прервал плохую серию Уругвая, Аргентина побеждает без Месси

В Южной Америке состоялись матчи 15-го тура квалификации на Чемпионат Мира-2022. Как известно, там уже определились два финалиста – Бразилия и Аргентина. Также континент делегирует еще двух представителей напрямую, а пятая команда примет участие в межконтинентальном плей-офф.

Отбор на Чемпионат мира 2022. Южная Америка. 15-й тур

Третьим в турнирной таблице идет Эквадор, которому даже удалось немного оторваться от преследователей. На этот раз перед командой Густаво Альфаро стояла непростая задача – матч против Бразилии, правда, облегченный тем фактом, что пентакампеоне уже получили путевку на ЧМ, к тому же не было Неймара.

Начало игры оказалось катастрофическим для хозяев. Уже на 6-й минуте Каземиро протолкнул мяч в ворота после розыгрыша углового. На 15-й голкипер пошел прямой ногой против бразильского форварда и получил красную карточку. Но повезло, что Эмерсон очень быстро выровнял составы, заработав две желтые карточки в течение первых 20 минут. Тите даже пришлось снимать Коутиньо и выпускать на фланг защиты 38-летнего Дани Алвеса.

В дальнейшем Эквадор шел вперед, Бразилия контратаковала острее, но в конце концов позволила хозяевам вырвать ничью. После розыгрыша углового центральный защитник Феликс Торрес из чемпионата Мексики неотразимо пробил головой. 1:1 – почётный результат для Эквадора, который уже в следующем туре может обеспечить себе поездку в Катар.

Эквадор – Бразилия 1:1

Голы: Феликс Торрес 75 – Каземиро 6

Удаление: Александер Домингес 15 – Эмерсон 20

Эквадор: А.Домингес – А.Пресиадо (Р.Кайседо), Ф.Торрес, Хинкапи, Эступинан – Франко (Галиндес 18), Груэзо (Э.Пресиадо 66), М.Кайседо (Мендес 85) – Плата, Эстрада (Карабали) 85), Валенсия

Бразилия: Алиссон – Эмерсон, Милитао, Силва, Алекс Сандро – Фред, Каземиро, Коутиньо (Дани Алвес 32) – Рафинья (Энтони 63), Да Кунья (Барбоза 78), Винисиус (Жезуз 63)

Перед матчем главный тренер Аргентины Лионель Скалони рассказал, что коронавирус оказал большое влияние на Лионеля Месси, поэтому логично, что он в этот раз на Родину не прилетел. В конце концов, учитывая, что главная задача выполнена, может это и к лучшему – тренер получил возможность попрактиковаться в игре без главной звезды.

Чили создал немало проблем гостям, но это тот случай, когда класс сыграл решающую роль. Еще в первом тайме свои моменты реализовали Ди Мария и Лаутаро Мартинес. Первый эффектно положил мяч из-за пределов штрафной точно под стойку, а второй добил мяч после того, как опытный Рауль Браво отразил удар с далекого расстояния перед собой.

Между этими голами разместился красивый гол натурализованного англичанина Бена Бреретона. Форварда "Блэкберна", выступающего в Чемпионшипе, забил по-британски – после заброса с глубины поля пробил головой, мяч по высокой дуге залетел за воротничок голкиперу.

Во втором тайме сборная Чили обладала абсолютным территориальным преимуществом, но моменты создавала не так уж часто. На гол претендовали удары Варгаса и Бреретона, но с первым справился Мартинес, а второму не хватило точности.

Чили – Аргентина 1:2

Голы: Бреретон 21 – Ди Мария 10, Лаутаро Мартинес 34

Чили: Браво (Кортес 35) – Диас Уинкалес (Исла 61), Марипан, Медель, Вегас (Суазо 46) – Пульгар, Арангис – Варгас (Моралес 85), Эспиноза (Монтекинос 60), Санчес – Бреретон

Аргентина: Э.Мартинес – Молина, Отаменди, Лисандро Мартинес, Тальяфико – Де Пауль (Ло Келсо 71), Паредес, Папу Гомес – Ди Мария (А.Корреа 85), Лаутаро Мартинес (Альварес 78), Н.Гонсалес (Акуна 70)

Серия из четырех поражений подряд, последнее из которых – позорные 0:3 от Боливии, привела к окончанию 15-летнего правления Оскара Табареса. Вывести Уругвай на Чемпионат мира попробует 46-летний Диего Алонсо, известный по выступлениям в составе "Валенсии", "Атлетико" и "Малаги" в начале 2000-х.

Новый тренер, похоже, решил активнее привлекать молодежь, ведь в основе вышли 20-летний Факундо Пеллистри из "Алавеса", в атаке – 22-летний Дарвин Нуньес из "Бенфики", а не авторитетный Кавани, дебютировал в национальной команде Матиас Оливейра Мирамонтес из "Хетафе".

Впрочем, результат приносят все еще ветераны. Единственный гол был забит в начале второго тайма благодаря паре игроков, которым в сумме 70 лет. Годин забросил мяч за спины защитникам, Луис Суарес, не реализовавший несколько хороших моментов в первом тайме, вошел в штрафную и с угла мощно пробил по диагонали. Защитить преимущество было не так сложно, как забить гол – Парагвай сейчас сам переживает далеко не самые лучшие времена.

Победа позволила Уругваю подняться на четвертое место и перевести дыхание. В ночь на 2 февраля чарруа должны развить успех в поединке с Венесуэлой.

Парагвай – Уругвай 0:1

Гол: Суарес 50

Удаление: Густаво Гомес 90+4

Парагвай: Силва – Эскобар (Р.Рохас), Густаво Гомес, Алонсо, Арзамендиа – Охеда (Бенитес 73), М.Рохас (Вильясанти 64), Санчес, Альмирон – Санабрия (Энкизо 72), Гонсалес

Уругвай: Рочет – Араужо, Годин (Касерес 83), Хименес, Мирамонтес – Пеллистри (Каннобио 70), Весино, Бентанкур (Д.Суарес 83), Вальверде (Аррамбари 90) – Нуньес (Кавани 70), Луис Суарес

Турнирное положение

М Сборные И В Н П РМ О 1 Бразилия 14 11 3 0 28:5 34 2 Аргентина 14 9 5 0 22:7 32 3 Эквадор 15 7 3 5 24:14 24 4 Уругвай 15 5 4 6 15:21 19 5 Колумбия 14 3 8 3 16:17 17 6 Перу 14 5 2 7 15:20 17 7 Чили 15 4 4 7 16:18 16 8 Боливия 14 4 3 7 20:28 15 9 Парагвай 15 2 7 6 9:19 13 10 Венесуэла 14 2 1 11 9:25 7

В ночь на субботу состоятся еще два поединки 15-го тура Колумбия - Перу и Венесуэла - Боливия