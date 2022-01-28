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Без туалета, воды и кондиционеров. Хавбек сборной Аргентины – о "методах" чилийских организаторов
И такое бывает
Getty Images / Global Images Ukraine
Игроки и тренерский штаб сборной Аргентины остались не в восторге от "профессионализма" чилийских представителей. Напомним, "альбиселесте" приехали в Каламу, чтобы сыграть поединок отбора на Мундиаль. Гостям удалось обыграть негостеприимных чилийцев (2:1). Слово хавбеку аргентинцев Родриго Де Паулю:
"Организаторы даже не позволили нам сходить в туалет, когда мы вышли из самолета. Они отключили наши кондиционеры, у нас не было воды, они включали сирены на протяжении всего нашего пребывания здесь".
"Я не говорю, что это правильно или неправильно, но мы в Аргентине стараемся делать так, чтобы каждая команда, приехавшая в нашу страну, чувствовала себя максимально комфортно. Нужно побеждать на поле".
Argentina won anyway ???? pic.twitter.com/Drk0ZgfuGx— GOAL (@goal) January 28, 2022
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