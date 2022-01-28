  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Без туалета, воды и кондиционеров. Хавбек сборной Аргентины – о "методах" чилийских организаторов
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без туалета, воды и кондиционеров. Хавбек сборной Аргентины – о "методах" чилийских организаторов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

И такое бывает

Без туалета, воды и кондиционеров. Хавбек сборной Аргентины – о "методах" чилийских организаторов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игроки и тренерский штаб сборной Аргентины остались не в восторге от "профессионализма" чилийских представителей. Напомним, "альбиселесте" приехали в Каламу, чтобы сыграть поединок отбора на Мундиаль. Гостям удалось обыграть негостеприимных чилийцев (2:1). Слово хавбеку аргентинцев Родриго Де Паулю:

Читайте такжеОтбор на ЧМ. Южная Америка. Суарес прервал плохую серию Уругвая, Аргентина побеждает без Месси

"Организаторы даже не позволили нам сходить в туалет, когда мы вышли из самолета. Они отключили наши кондиционеры, у нас не было воды, они включали сирены на протяжении всего нашего пребывания здесь".

"Я не говорю, что это правильно или неправильно, но мы в Аргентине стараемся делать так, чтобы каждая команда, приехавшая в нашу страну, чувствовала себя максимально комфортно. Нужно побеждать на поле".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аргентина Чили Родриго де Пауль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.01.2022 в 09:54
Як у союзі нерушимому...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...