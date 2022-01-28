Без туалета, воды и кондиционеров. Хавбек сборной Аргентины – о "методах" чилийских организаторов

Игроки и тренерский штаб сборной Аргентины остались не в восторге от "профессионализма" чилийских представителей. Напомним, "альбиселесте" приехали в Каламу, чтобы сыграть поединок отбора на Мундиаль. Гостям удалось обыграть негостеприимных чилийцев (2:1). Слово хавбеку аргентинцев Родриго Де Паулю:

"Организаторы даже не позволили нам сходить в туалет, когда мы вышли из самолета. Они отключили наши кондиционеры, у нас не было воды, они включали сирены на протяжении всего нашего пребывания здесь".