"VAR убивает суть футбола". Тренер сборной Эквадора – о судействе в матче с Бразилией

Ещё один спец))). Алиссон был первым на мяче и сыграл в мяч. Эквадорец шёл до конца, хотя не успевал к мячу первым, его в вина в эпизоде тоже есть. Но так как Алиссон после выноса мяча задел его высоко поднятой ногой, то это расценивается как опасная игра, поэтому и красная справедливо отменена и дана жёлтая. Арбитр в поле в динамике мог не видеть четко эпизод, но ВАР подсказал.