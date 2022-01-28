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"VAR убивает суть футбола". Тренер сборной Эквадора – о судействе в матче с Бразилией
Другая точка зрения
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Эквадора Густаво Альфаро прокомментировал качество арбитража в рамках поединка 15-го тура квалификации на ЧМ-2022 против Бразилии. Напомним, судья отменил два пенальти в ворота Бразилии и дважды отменил красную карточку голкиперу "пентакампеонов" Алиссону Бекеру. Цитирует наставника Эквадора портал Metroecuador.
"Мы шокированы развитием поединка и теми странностями, которые увидели. К сожалению, VAR убивает суть футбола. Это не только санкции постфактум, но и потеря времени, которая психологически влияет на игроков".
"На чемпионат мира хочет поехать не только одна команда. У нас отняли шансы на историческую победу для страны. Тем не менее, мы старались не терять надежду. Единственное, чего хочу именно я – это справедливости, чтобы все решалось на поле. Смешанные чувства".
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