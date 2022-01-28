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"VAR убивает суть футбола". Тренер сборной Эквадора – о судействе в матче с Бразилией

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Другая точка зрения

"VAR убивает суть футбола". Тренер сборной Эквадора – о судействе в матче с Бразилией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Эквадора Густаво Альфаро прокомментировал качество арбитража в рамках поединка 15-го тура квалификации на ЧМ-2022 против Бразилии. Напомним, судья отменил два пенальти в ворота Бразилии и дважды отменил красную карточку голкиперу "пентакампеонов" Алиссону Бекеру. Цитирует наставника Эквадора портал Metroecuador.

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"Мы шокированы развитием поединка и теми странностями, которые увидели. К сожалению, VAR убивает суть футбола. Это не только санкции постфактум, но и потеря времени, которая психологически влияет на игроков".

"На чемпионат мира хочет поехать не только одна команда. У нас отняли шансы на историческую победу для страны. Тем не менее, мы старались не терять надежду. Единственное, чего хочу именно я – это справедливости, чтобы все решалось на поле. Смешанные чувства".

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В статье: Бразилия Эквадор Густаво Альфаро
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Источник:
metroecuador.com.ec

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Комментарии (16)
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football_soccer (Украина)
28.01.2022 в 10:56
а нахрен вы тогда постоянно что-то доказываете главному судье, боковым, резервному. Для чего? Принял решение - тихо смирились. Чего же вы всегда спорите с судьями, если видеоповторы вам не нужны?
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+2
-1
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ascent (Луксор)
28.01.2022 в 10:52
В этой же статье... Эпизод "Недилько - Адриано""- Этот прием несет чрезвычайную опасность здоровью нападающего и не важно, касается ли вратарь мяча, или нет. Голкипер не имеет права применять такой прием, подскочив с коленом на уровне головы соперника. Это не позволено не одному игроку и даже вратарю. Поэтому в этом эпизоде мы видим грубое нарушение правил игры, за которое нужно показывать красную карточку."
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+1
-2
Dr. House (Поділля)
28.01.2022 в 11:05
Алиссон не поднимал высоко колено, он выбил мяч, будучи у него первым, а потом опуская ногу задел эквадорца, который безрассудно сам подставился под вынос, видя ,что не успевает к мячу.
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+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
28.01.2022 в 11:08
Уважаемый Dr. House (Поділля), прочтите еще раз: "...Голкипер не имеет права применять такой прием, подскочив с коленом на уровне головы соперника. Это не позволено не одному игроку и даже вратарю..."
0
-2
avatar
ascent (Луксор)
28.01.2022 в 10:51
"Если игрок использует эту чрезмерную силу и, при этом, рискует нанести вред здоровью соперника, тогда ему показывается красная карточка. И это не зависит от того факта, причинил ли футболист своему сопернику вред, или нет." Уроки от Коллины. Грубая игра
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+1
-2
KadimXa (Харьков)
28.01.2022 в 10:54
Вратарь явно шёл до конца и сознательно играл так,понимая,что наверняка будет столкновение. К тому же это был далеко за пределами штрафной. Попал бы в глаз выбил бы нафиг.
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+2
-2
Dr. House (Поділля)
28.01.2022 в 11:01
Покойного Перхуна вспомните, когда он сыграл на выходе в мяч, а чурка ему в голову зарядил, хотя мог избежать столкновения, было видно, что Перхун первый на мяче. Так и здесь, на фига идти до последнего игроку, подставляя под травму себя и вратаря, если не успеваешь?
+1
-2
avatar
ascent (Луксор)
28.01.2022 в 10:22
Не понимаю, если в подкате игрок оставляет высоко поднятую ногу, то это стопроцентная желтая карточка, а здесь ???
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+2
-3
Dr. House (Поділля)
28.01.2022 в 10:32
Мумия, что здесь? Ты о чем? Ты моменты видел? Длб
Ответить
+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
28.01.2022 в 10:35
Видел, как он ногу на голову положил...
+1
-3
Dr. House (Поділля)
28.01.2022 в 10:45
Значит уёво видел. Он сыграл в МЯЧ, а потом пошло столкновение по инерции. ЖК за опасную игру. Если бы он в мяч не сыграл, тогда удаление, интересуйся хоть немного правилами, профан.
+1
-2
KadimXa (Харьков)
28.01.2022 в 10:46
Там явно был эпизод с риском нанесения серьёзной травмы. Мог и шею сломать.
+3
-2
Dr. House (Поділля)
28.01.2022 в 10:52
Ещё один спец))). Алиссон был первым на мяче и сыграл в мяч. Эквадорец шёл до конца, хотя не успевал к мячу первым, его в вина в эпизоде тоже есть. Но так как Алиссон после выноса мяча задел его высоко поднятой ногой, то это расценивается как опасная игра, поэтому и красная справедливо отменена и дана жёлтая. Арбитр в поле в динамике мог не видеть четко эпизод, но ВАР подсказал.
+1
-2
avatar
uprise (Минск)
28.01.2022 в 10:50
Согласен, риск нанесения травмы был 300 %!
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+3
-1
Dr. House (Поділля)
28.01.2022 в 10:57
Любой подкат несет риск нанесения травмы, то что их, запретить полностью? Если подкат без игры в мяч в ноги -это минимум ЖК. Если в мяч, но в прыжке или оторванной от земли ногой без контакта даже- то это опасная игра и ЖК. Если в мяч, но потом задевает ногу(по инерции, без прыжка, стелящийся подкат) то играть.
+1
-2
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.01.2022 в 10:06
Все справедливо ВАР розсудив
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-2


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