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Президент Африканской конфедерации футбола поддержал Джанни Инфантино

Чемпионат мира FIFA
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Многие президенты футбольных ассоциаций якобы тоже

Президент Африканской конфедерации футбола поддержал Джанни Инфантино

Фото: cafonline.com/press-release / Автор: неизвестен

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Сайт африканской конфедерации футбола выпустил пресс-релиз в котором выражает поддержку Джанни Инфантино, в связи со скандалом, развившимся после его слов о мигрантах и проведении чемпионата мира раз в два года.

"Президенту Африканской конфедерации футбола ("CAF") д-ру Патрису Мотсепе вчера позвонили по мобильному телефону многочисленные футбольные президенты африканских стран в поддержку речи, с которой президент ФИФА Джанни Инфантино выступил в Совете Европы в среду, 26 января 2022 года; поскольку речь соответствовала предыдущим резолюциям CAF", – говорится в пресс-релизе.

Также в заявлении говорится о том, что страны-участники CAF поддерживают реформу чемпионата мира: "Руководство 54 африканских футбольных стран, являющихся членами CAF, на предыдущих встречах выразило свою единогласную поддержку проведению чемпионата мира по футболу FIFA каждые 2 года из-за преимуществ развития и подъема Африки и развивающегося мира."

Напомним, что в среду президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что проведение чемпоната мира раз в 2 года поможет африканцам "не умирать в воде, пересекая Средиземное море в поисках лучшей жизни".

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В статье: Джанни Инфантино ФИФА Африканская конфедерация футбола
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Источник:
cafonline.com

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