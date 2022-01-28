Президент Африканской конфедерации футбола поддержал Джанни Инфантино

Сайт африканской конфедерации футбола выпустил пресс-релиз в котором выражает поддержку Джанни Инфантино, в связи со скандалом, развившимся после его слов о мигрантах и проведении чемпионата мира раз в два года.

"Президенту Африканской конфедерации футбола ("CAF") д-ру Патрису Мотсепе вчера позвонили по мобильному телефону многочисленные футбольные президенты африканских стран в поддержку речи, с которой президент ФИФА Джанни Инфантино выступил в Совете Европы в среду, 26 января 2022 года; поскольку речь соответствовала предыдущим резолюциям CAF", – говорится в пресс-релизе.

Также в заявлении говорится о том, что страны-участники CAF поддерживают реформу чемпионата мира: "Руководство 54 африканских футбольных стран, являющихся членами CAF, на предыдущих встречах выразило свою единогласную поддержку проведению чемпионата мира по футболу FIFA каждые 2 года из-за преимуществ развития и подъема Африки и развивающегося мира."

Напомним, что в среду президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что проведение чемпоната мира раз в 2 года поможет африканцам "не умирать в воде, пересекая Средиземное море в поисках лучшей жизни".