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Сборная Польши представила нового главного тренера

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Определились

Сборная Польши представила нового главного тренера

Фото: pzpn.pl / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Польский футбольный союз определился с новым главным тренером для первой команды. Им стал 51-летний специалист Чеслав Михневич. Контракт подписан до конца 2022 года с возможностью пролонгации.

"После долгих разговоров, анализа и раздумий я сделал выбор, которым очень доволен и считаю лучшим из возможных в современных реалиях. Михневич убедил меня в своём конкретном плане. Наша главная цель - выход на Чемпионат мира в Катаре", - отметил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Чеслав Михневич в феврале отметит 52-летие. До этого он работал только в Польше на клубном уровне и с молодёжной сборной страны. С познаньским "Лехом" он выигрывал Кубок и Суперкубок страны, с "Заглембе" побеждал в чемпионате и Суперкубке, с варшавской "Легией" становился победителем Экстракляссы.

Напомним, что в марте сборную Польши ожидают стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022. Первым соперником будет сборная России.

Ранее главным претендентом на эту должность назывался Андрей Шевченко.

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В статье: Польша Чеслав Михневич
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Комментарии (3)
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Moro (Киевская область)
31.01.2022 в 16:17
хоч у поляків з розумом все гаразд. Чекаемо чевченку в ФФУ у кума за пазухою. Керівник якогось "комітету по комітетам чогось-там-по-чомусь" підійде ідеально...ну не тренер він, хай з блохіним в преферанс грає, чи гольф.
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alex 66 (Кременчук)
31.01.2022 в 15:23
Нарешті. Поляки визначилися з тренером.
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Запорізьке Торпедо (zp)
31.01.2022 в 15:02
Збірна Польщі готова запропонувати Шевченку менше, ніж він хоче, але більше, ніж він заробляв в Дженоа "давай дзэньги, дзэньги давай!"
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