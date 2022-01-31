Сборная Польши представила нового главного тренера

Польский футбольный союз определился с новым главным тренером для первой команды. Им стал 51-летний специалист Чеслав Михневич. Контракт подписан до конца 2022 года с возможностью пролонгации.

"После долгих разговоров, анализа и раздумий я сделал выбор, которым очень доволен и считаю лучшим из возможных в современных реалиях. Михневич убедил меня в своём конкретном плане. Наша главная цель - выход на Чемпионат мира в Катаре", - отметил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Чеслав Михневич в феврале отметит 52-летие. До этого он работал только в Польше на клубном уровне и с молодёжной сборной страны. С познаньским "Лехом" он выигрывал Кубок и Суперкубок страны, с "Заглембе" побеждал в чемпионате и Суперкубке, с варшавской "Легией" становился победителем Экстракляссы.

Напомним, что в марте сборную Польши ожидают стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022. Первым соперником будет сборная России.

Ранее главным претендентом на эту должность назывался Андрей Шевченко.