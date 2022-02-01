Азиатский отбор на ЧМ. Южная Корея уже в Катаре, Шахаб следил за победой Ирана со скамейки запасных

В азиатской части квалификации на ЧМ сегодня состоялись очередные матчи в двух группах.

В группе А стал известен второй участиник Мундиаля 2022. Следом за Ираном досрочную путёвку в финальную часть турнира завоевала Южная Корея. К слову, оба лидера секстета сегодня одержали очередные победы. Борьба за третью строчку, которая даёт право сыграть в плей-офф за путёвку на ЧМ, в самом разгаре. Ливан и Ирак не воспользовались шансом приблизиться к ОАЭ, расписав очную ничью. Поэтому им теперь нужно будет решить вопрос, как за два тура до финиша группового этапа отыграть три и четыре очка соответственно.

Ливан - Ирак 1:1

Голы: Сабра 45+2 - Хуссейн 40

Сирия - Южная Корея 0:2

Голы: Ким Чин Су 53, Квон Чанг Хун 71

Иран - ОАЭ 1:0

Гол: Тареми 44

В группе В теоретически ещё продолжается борьба за две первых позиции, но фактически австралийцы уже вряд ли кого-то подвинут из дуэта Саудовская Аравия - Япония. "Кенгуру" сегодня неожиданно потеряли очки, дважды выигрывая по ходу встречи. Для них это четвёртая потеря очков в пяти крайних встречах. Вряд ли поможет исправить ситуацию даже игры с обоими лидерами в двух заключительных турах. Впрочем, за спиной давления никакого нет: тот же Оман в семи очках позади, поэтому для себя квалификацию, по сути, досрочно завершил.

Япония - Саудовская Аравия 2:0

Голы: Минамино 32, Дзунья 50

Вьетнам - Китай 3:1

Голы: Хо Тан Тай 9, Нгуен Тьень Линь 16, Пхан Ван Дук 76 - Су 90+7

Оман - Австралия 2:2

Голы: Фаваз 54, Фаваз 89 (пен.) - Макларен 15 (пен.), Муй 79