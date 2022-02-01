ФИФА провела консультацию с мировыми агентскими ассоциациями

ФИФА связалась с агентскими ассоциациями по всему миру, сообщает Alfredopedulla.com. Организация планирует реформировать агентский рынок.

"Мы хотели бы поблагодарить ассоциации агентов, принявших участие, и их позитивный вклад в диалог. Существует общая цель с точки зрения повышения этических и профессиональных стандартов этой роли, защиты игроков и содействия большей договорной солидарности и однородности рынка.

Речь идет о защите честности спорта и обеспечении правильного функционирования трансферной системы", – заявил менеджер агентов ФИФА Луис Виллаш-Боаш Пирес.

Напомним, что на заседании Совета Европы 26 января ФИФА было предложено ограничить суммы агентской комиссии, создать системы солидарных выплат, а также установить порядок регистрации, прозрачности и оценки всех комиссий и сборов, получаемых агентами.