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ФИФА провела консультацию с мировыми агентскими ассоциациями
Организация получает обратную связь, перед ужесточением условий работы агентов
Фото: twitter.com/MinoRaiola / Автор: неизвестен
ФИФА связалась с агентскими ассоциациями по всему миру, сообщает Alfredopedulla.com. Организация планирует реформировать агентский рынок.
"Мы хотели бы поблагодарить ассоциации агентов, принявших участие, и их позитивный вклад в диалог. Существует общая цель с точки зрения повышения этических и профессиональных стандартов этой роли, защиты игроков и содействия большей договорной солидарности и однородности рынка.
Речь идет о защите честности спорта и обеспечении правильного функционирования трансферной системы", – заявил менеджер агентов ФИФА Луис Виллаш-Боаш Пирес.
Напомним, что на заседании Совета Европы 26 января ФИФА было предложено ограничить суммы агентской комиссии, создать системы солидарных выплат, а также установить порядок регистрации, прозрачности и оценки всех комиссий и сборов, получаемых агентами.
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