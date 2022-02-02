Отбор на ЧМ-2022. Эквадор не смог выйти досрочно, Аргентина портит шансы Колумбии

Отбор на Чемпионат мира 2022 года. Южная Америка. 16-й тур

Для Бразилии матчи квалификации давно превратились в тренировки с повышенной ответственностью, но это не мешает красиво побеждать. В этот раз под горячую руку команды Тите попал Парагвай. Преимущество пентакампеоне было тотальным – 76% владения мячом, 22 удара по воротам, каждый пятый из которых приводил к голу.

В отсутствие Неймара трудно определить ключевого игрока атаки. Впрочем, лидером на поле остается Маркиньос, оформивший результативные передачи в двух первых голах. Сначала он классно дал на ход Рафинье, а затем дал короткий пас вперед на Коутиньо и Фелипе здорово вонзился в верхний угол метров с 28-ми. Похоже, хавбек начинает приходить в себя, после провала в Каталонии.

Добивали Парагвай вышедшие на замену игроки. Энтони из "Аякса" забил в своем фирменном стиле – с правого угла штрафной с подкруткой под дальнюю стойку. А Родриго забил в пустые ворота после паса новоиспеченного игрока "Ньюкасла" Бруна Гимараеша.

Бразилия – Парагвай 4:0

Голы: Рафинья 28, Коутиньо 62, Энтони 86, Родриго 88

Бразилия: Эдерсон – Алвеш, Маркиньос, Силва, Теллес – Пакета (Родриго 82), Коутиньо (Гимараеш 73), Фабиньо – Рафинья (Рибейро 82), Кунья (Жезуз 61), Винисиус (Родриго 61)

Парагвай: Силва – Рохас (Эскобар 46), Бальбуэна, Алонсо, Арзамендия (Мартинес 46) – Санчес (Энсио 87), Вильясанти (Бенитс 69) – Ожеда, Алмирон, Самудио – Гонсалес (Санабрия 69)

В прошлом туре Аргентина выиграла у Чили, хотя существенно уступала по статистическим показателям. На этот раз аргентинцы тотально превосходили Колумбию, но забить удалось только раз. Только Ди Мария наносил четыре опасных удара, но однажды мяч пролетел в нескольких сантиметрах от стойких, а в других случаях отлично действовал голкипер Камило Варгас, выступающий в Мексике за "Атлас".

Автором победного гола стал Лаутаро Мартинес, принявший подачу с фланга и пробивший в угол из центра штрафной площадки. Форвард "Интера" догнал Неймара по количеству голов в текущем отборе – у обоих по семь, но до лидера бомбардирской гонки обоим далеко – у экс-форварда "Шахтера" боливийца Марсело Морено десять результативных ударов.

Поражение сводит к минимуму шансы Колумбии попасть в межконтинентальный плей-офф. Пока Лос-Кафетерос отстают от пятого места на четыре очка. Впрочем, в последних двух турах у них не самые сложные соперники – Боливия и Венесуэла.

Аргентина – Колумбия 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес 29

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Монтиэль, Пеццелья, Лисандро Мартинес, Акуна – Ло Кельсо (Буэндия 80), Родригес, Папу Гомес (Куарта 80) – Ди Мария (Н.Консалес), Лаутаро Мартинес (Дибала 69), Окампос (Меза 58)

Колумбия: Варгас – Медина (Валоес 67), Санчес, Тесильо, Мохика – Барриос (Куэльяр 75), Урибе (Кантильо 57) – Куадрадо, Хамес (Родригес 57), Диас – Бохра (Фалькао 75)

Если бы Эквадор победил Перу на его поле, то уже праздновал бы выход на Мундиаль. С другой стороны, команде Альфаро важно было не проиграть, чтобы сохранить преимущество над тем же Перу и со спокойной душой завоевать путевку уже в следующем туре в игре со слабым ныне Парагваем.

Начало для гостей было лучше не придумаешь – уже на второй минуте Эстрада с паса Феликса Торреса (оба играют в Мексике) открыл счет. Но Перу принадлежит к тем командам, которые трудно выбить из колеи. В середине второго тайма инки отыгрались – Эдисон Флорес головой замкнул подачу от Луиса Адвинкулы. Большего Эквадор сопернику не позволил – ничья 1:1.

Перу занимает пятое место и уже в следующем туре встретится с Уругваем – победитель этого противостояния, скорее всего, получит путевку в Катар, тогда как неудачнику придется отбиваться от посягательств Чили, а возможно и Колумбии на пятое место.

Перу – Эквадор 1:1

Голы: Флорес 69 – Эстрада 2

Уругвай после смены тренера одержал вторую победу подряд. Если несколько дней назад над Парагваем была со скрипом, то у Венесуэлы на этот раз шансов не было. Новоиспеченный игрок "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур забил уже на первой минуте отличным ударом с линии штрафной.

Автором второго гола стал Де Арраскета, но он должен поблагодарить 20-летнего флангового полузащитника "Алавеса", контракт которого принадлежит МЮ, Факундо Пеллистри. Тот совершил прорыв по правому флангу, прошел четырех соперников и выкатил мяч на ногу партнеру.

Разгром был оформлен еще до перерыва – Эдинсон Кавани бисиклетой (!) забил третий мяч. А уже во втором тайме Луис Суарес, традиционно несколько случаев упустивший, реализовал пенальти. 11-метровый, к слову, заработал Пеллистри. С первой попыткой голкипер справился, но до удара сделал шаг на встречу, так что форвард "Атлетико" мог перебить. Был еще пятый гол, но Кавани находился в офсайде. Гол престижа Венесуэле подарил защитник, позволивший Жозефу Мартинесу реализовать выход один на один с голкипером.

Уругвай – Венесуэла 4:1

Голы: Бентанку р 1, Де Арраскета 23, Кавани 45+1, Суарес 53 пен – Мартинес 65

Уругвай: Рочет – Араужо, Годин, Хименес (Касерас 89), Мирамонтес – Пеллистри (Каннобио 67), Бентанкур (Арамбарри 74), Вальверде (Д.Суарес 74), Де Арраскета – Суарес, Кавани (Нуньес 6)

Если бы Боливия победила Чили, то она бы всерьез претендовала на пятое место. Учитывая, что на собственном поле на высоте более 3,5 км над уровнем моря, боливийцы всегда являются неудобным соперником для любой команды, трудно было назвать Чили фаворитом.

Но Ла Роха повезло, что именно в этот день осенило двух ветеранов – Санчеса и Ислу. Алексис оформил дубль – забил быстрый гол со штрафного, а после того, как Чили второй раз вышел вперед, закрепил преимущество. Исла, известный по выступлениям в Серии А, в частности, в "Ювентусе", дважды ассистировал партнерам – сначала классно скинул на молодого Эспинозу, пробившего сходу с 12-ти метров, а затем отдал на Санчеса, а тот обыграл защитника и пробил под штангу.

Чили приблизился к Перу, но впереди матчи с Бразилией и Уругваем.

Боливия – Чили 2:3

Голы: Еноумба 37, Морено 88 – Санчес 9, 86, Эспиноза 77

Турнирное положение

М Сборные И В Н П РМ О 1 Бразилия 15 12 3 0 32:5 37 2 Аргентина 15 10 5 0 23:7 35 3 Эквадор 16 7 4 5 25:15 25 4 Уругвай 16 6 4 6 19:22 22 5 Перу 16 6 3 7 17:21 21 6 Чили 16 5 4 7 19:20 19 7 Колумбия 16 3 8 5 16:19 17 8 Боливия 16 4 3 9 23:35 15 9 Парагвай 16 2 7 7 9:23 13 10 Венесуэла 16 3 1 12 14:30 10

Календарь оставшихся матчей

17-й тур, 24 марта

Аргентина - Венесуэла

Бразилия - Чили

Колумбия - Боливия

Парагвай - Эквадор

Уругвай - Перу

18-й тур, 29 марта