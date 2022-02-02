  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. До мирового рекорда – рукой подать? Аргентина не проигрывает уже 29 матчей подряд
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

До мирового рекорда – рукой подать? Аргентина не проигрывает уже 29 матчей подряд

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Вновь "альбиселесте" – одна из лучших команд мира

До мирового рекорда – рукой подать? Аргентина не проигрывает уже 29 матчей подряд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Национальная сборная Аргентины обыграла Колумбию (1:0) в рамках отбора на чемпионат мира, который пройдет в 2022 году в Катаре. Таким образом, подопечные Лионеля Скалони продлили свою беспроигрышную серию до 29 поединков. По состоянию на данный момент ни у одной сборной нет такой длинной действующей череды без поражений.

Читайте такжеБатигол, или Тот, кто был у Аргентины до Месси. Сегодня День рождения у Габриэля Батистуты

Для повторения собственного рекорда аргентинцам нужно не проиграть два поединка, которые пройдут в марте – против Венесуэлы и Эквадора.

Также отметим, что мировой рекорд, а именно 37 встреч без поражений, принадлежит сборной Италии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аргентина Италия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...