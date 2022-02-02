До мирового рекорда – рукой подать? Аргентина не проигрывает уже 29 матчей подряд

Национальная сборная Аргентины обыграла Колумбию (1:0) в рамках отбора на чемпионат мира, который пройдет в 2022 году в Катаре. Таким образом, подопечные Лионеля Скалони продлили свою беспроигрышную серию до 29 поединков. По состоянию на данный момент ни у одной сборной нет такой длинной действующей череды без поражений.

Для повторения собственного рекорда аргентинцам нужно не проиграть два поединка, которые пройдут в марте – против Венесуэлы и Эквадора.

Также отметим, что мировой рекорд, а именно 37 встреч без поражений, принадлежит сборной Италии.