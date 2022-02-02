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До мирового рекорда – рукой подать? Аргентина не проигрывает уже 29 матчей подряд
Вновь "альбиселесте" – одна из лучших команд мира
Getty Images / Global Images Ukraine
Национальная сборная Аргентины обыграла Колумбию (1:0) в рамках отбора на чемпионат мира, который пройдет в 2022 году в Катаре. Таким образом, подопечные Лионеля Скалони продлили свою беспроигрышную серию до 29 поединков. По состоянию на данный момент ни у одной сборной нет такой длинной действующей череды без поражений.
Для повторения собственного рекорда аргентинцам нужно не проиграть два поединка, которые пройдут в марте – против Венесуэлы и Эквадора.
Также отметим, что мировой рекорд, а именно 37 встреч без поражений, принадлежит сборной Италии.
Argentina lleva 29 partidos consecutivos sin perder...— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 2, 2022
▪️ mejor racha VIGENTE de cualquier selección del mundo.
▪️ a 2 de igualar su mejor racha histórica.
▪️ a 8 de igualar el RÉCORD MUNDIAL de Italia.
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