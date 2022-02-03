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Аль-Джазира побеждает в 1/8 клубного чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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В следующем раунде их ждет Аль-Хиляль

Аль-Джазира побеждает в 1/8 клубного чемпионата мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Аль-Джазира", клуб их ОАЭ, сегодня обыграл "Пираэ", клуб из Таити, в 1/8 клубного чемпионата мира по футболу. В следующем раунде турнира команду из Эмиратов ждет саудовский "Аль-Хиляль". Матч пройдет 6 февраля на стадионе Мохаммед бин Зайед в Абу-Даби, ОАЭ.

"Аль-Джазира" стал победителем лиги Объединенных Арабских Эмиратов в прошлом сезоне. За клуб выступают такие игроки как Жоао Виктор (экс-вингер "Вольфсбурга"), Абдулай Диаби (экс-"Спортинг Лиссабон") и Али Мабхут (лучший бомбардир в истории сборной ОАЭ: 76 голов в 93 матчах).

В турнире также участвуют "Челси", "Палмейрас" и "Монтеррей".

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В статье: Аль-Джазира (ОАЭ) Клубный чемпионат мира
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