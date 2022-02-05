Аль-Ахли обыгрывает Монтеррей в четвертьфинале Клубного чемпионата мира

Египетский "Аль-Ахли" обыграл мексиканский "Монтеррей" в четвертьфинале Клубного чемпионата мира со счетом 1:0. Гол забил Мохамед Хани.

За "Аль-Ахли" выступают такие игроки как Перси Тау (в аренде из "Брайтона") и Мохамед Эль Шенави (голкипер сборной Египта). За "Монтеррей" играют Эктор Морено (экс-игрок "Ромы", "Реала Сосьедад" и "ПСВ"), Матиас Краневиттер (экс-"Атлетико Мадрид", "Севилья", "Зенит") и Винсент Янссен (экс-"Тоттенхэм Хотспур", "Фейеноорд", "АЗ").

"Аль-Ахли" учувствует в соревновании на правах команды-победителя Лиги Чемпионов КАФ прошлого сезона. "Монтеррей" - победителя Лиги Чемпионов КОНКАКАФ.

В полуфинале турнира "Аль-Ахли" ждет обладатель Копа Либертадорес 2021 года – "Палмейрас". В соревновании также участвуют "Челси", "Аль-Джазира" и "Аль-Хиляль".