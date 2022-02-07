Акценты. ЧМ раз в два года - цо занадто, то нездраво

Знаю, что среди наших читателей нет-нет, да и промелькнут знатоки филологии, навязывающие дискуссии о чистоте речи. Ей-богу, автору ультрафиолетово, как оно на самом деле звучит по-польски, да и по-польски ли вообще. Главное, что смысл должен быть понятен всем. А мой незабвенный школьный учитель истории Феликс Александрович любил говаривать именно так.

"Цо занадто, то нездраво". Всему есть мера. Лучшее – враг хорошего. И т.п. Это мнение именно зрителя. Не журналиста, у которого появится только больше поводов для статей. И уж тем более – не футболиста, или, упаси господи, чинуши от футбола.

Поначалу такая перспектива могла показаться соблазнительной. Мундиаль через год. А там, глядишь – и УЕФА прислушается к советчикам из ФИФА, и в остальные года будет проходить Евро. Каждый год Футбольный Форум – это ж просто праздник какой-то! Как говорится, все то, о чем так долго мы мечтали…

Но, по зрелом размышлении, имею вам сказать следующее. Более частое проведение чемпионатов мира есть не что иное, как их девальвация. Обесценивание. Что, в принципе, вполне в духе современных мировых тенденций к усреднению и обезличиванию. Во главе угла стоят чисто утилитарные интересы. С точки зрения пользы. Под условным девизом: "Ничего святого".

Лично меня футбол всегда привлекал своим особенным миром и непохожестью на другие сферы человеческой деятельности. И чем больше и чаще в нем происходит глобальных изменений, тем вернее и быстрее он теряет свое лицо.

Арсен Венгер в очередной раз защитил свой проект проведения чемпионата мира каждые два года.

"Я предлагаю организовать календарь таким образом, чтобы было меньше точек трения между клубами и сборными, сгруппировав отборочные матчи и организовав крупные соревнования в конце сезона".

Во-первых, если я правильно понимаю, то делается это в интересах клубов. И, как по мне, это называется: поставить лошадь позади телеги. Ибо национальные сборные были, есть (да-да, пока еще есть!) и должны быть всегда по определению важнее и приоритетнее национальных чемпионатов. Как минимум, для большинства обычных любителей футбола. Не фанатов.

Во-вторых, что это значит? Организовать одно-два окошка для отбора, и за счет уменьшения матчей на этой стадии чаще проводить финальные состязания? Ведь бродит же по свету бредовая идея ФИФА о 48 командах на Мундиале. Тогда от условной Европы туда сможет выходить каждый второй-третий. Чувствуете, насколько полегчает это тяжкое бремя отбора?

- А где же вы моетесь? – В речке. – А зимой? – Та сколько той зимы!

Но самое главное, побудившее меня сесть за "клаву" в этот раз, заключено в следующих словах Венгера.

"Если вы посмотрите на молодое поколение, молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет, у них не такое восприятие времени и не тот спрос на события. Я думаю, сегодня людей нужно постоянно кормить важными событиями, потому что они к этому привыкли".

Во-первых, когда это в истории человечества какая-либо организация оглядывалась и даже равнялась на детско-юношеские спрос и восприятие? Понимаю, что смотрят в будущее и боятся потерять аудиторию. Но подстраиваться под нее – худший из путей. Кстати говоря, свойственный современной массовой культуре. Не воспитывающей вкус, а идущей на поводу у потребителя.

Футбол, как явление, всегда был интересен тем, что сохранял свою самобытность. И это не мешало ему уже более полутора веков неизменно привлекать на свою сторону все новые и новые поколения молодежи. Подчеркну: он завоевывал их, независимо от их восприятия времени и спроса на события. Если мы сейчас будем подгонять футбол под эти изменения, мы его потеряем.

Грубо говоря, от него останется название. На мой взгляд, футбол все еще способен сам по себе рекрутировать новобранцев в армию любителей Великой Игры. Без искусственного вмешательства в его правила, традиции и календарь. Упразднят традиции – умрет футбол.

Что ж, когда-нибудь все заканчивается. Но следует понимать, что заботясь об "интересах молодых людей", стремясь "не отстать от жизни" и всенепременно – не упустить возможность увеличить доходы от футбола, стратеги из ФИФА тем самым исподволь постепенно уничтожают эту игру. Шаг за шагом, капля за каплей…

Во-вторых, поговорим таки о кормежке. Энное количество лет назад я обрел для себя такую разновидность духовной пищи, как информацию о футболе. Самым свежим, питательным и легко усвояемым ее продуктом, естественно, являются трансляции матчей. Не говоря уже о походах на стадион.

Игры чемпионата страны можно приравнять к повседневному пищевому рациону, необходимому для поддержания жизнеспособности организма. Иногда его разнообразят кубковые поединки, придающие вкусу особую пикантность. Еврокубковые матчи – это уже блюдо выходного дня, когда позволяешь побаловать желудок чем-то особенным, в чем отказываешь ему обычно.

И, наконец, чемпионаты мира и Европы – это Праздник живота, со всеми вытекающими и втекающими. Когда ты можешь оттянуться по полной, вкушая деликатесы, о которых будешь вспоминать еще много времени спустя. Это подлинный триумф чревоугодия, если угодно. Тот же Новый год, к примеру.

Разумеется, я сравниваю с режимом питания обычных среднестатистических людей. Кто-то жирует, когда и как ему вздумается, а кто-то постится по полгода или по жизни предпочитает здоровый подножный корм. Но это их личное горе, и их не в пример меньше, чем нас – классических обывателей и простых любителей футбола.

Что предлагают сегодня нам? Фактически – смешать будни с праздниками, поставив все это на непрерывный конвейер по типу: "украл – выпил – в тюрьму". Нивелируется значение Мундиаля, а попутно – и отбора к нему. А в случае, если УЕФА таки-решит не отставать, заполнив промежутки своими Евро, Футбольный Форум превратится в ежегодный дежурный турнир.

Каждую пятницу я в говно, но каждый понедельник я огурцом.

Вместо изысканных деликатесов нам подсунут "бубле гум", которую мы будем жевать ежегодно и круглогодично. Вынимая ее изо рта лишь для того, чтобы заменить новой пластинкой. Что, собственно, уже давно делают футбольные наркоманы. Этим все равно, что смотреть, лишь бы мяч по полю катился. А если еще и поставить на что-то успел, тогда и вовсе жизнь удалась!

Потому как, видите ли, у киберактивных мальчиков, живущих в сети, восприятие времени не то и спрос не на это. Они привыкли жевать без остановки какой-нибудь пластмассовый поп-корн, пялясь в монитор до отупения. И вы тоже будьте любезны соответствовать эпохе!

Так они еще ни одну песню до конца не дослушивают и живут в режиме тик-тока. И что нам теперь – сократить время тайма до 15 минут? Или это долго?

Нет, ребята, все не так. Цо занадто, то нездраво. Конечно, я никуда не денусь с этой подводной лодки, если революционные планы ФИФА свершатся. Но все-таки позволю себе это "стариковское брюзжание". Пока еще брюзжится…